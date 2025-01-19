Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı

KİŞİ BAŞINA 2 KREDİ KARTI

Bu kartlardan 67 milyonunun 15 yaş ve üzeri kişilere ait olduğu belirtiliyor, yani kişi başına ortalama iki kredi kartı düşüyor. Ancak bu artışla birlikte yıllık kredi kartı aidatları da sıkça tartışma konusu olmuştu.