Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı
Kredi kartı kullanıcılarını doğrudan etkileyen önemli bir değişiklik yaşandı. Bankalar artık kredi kartı aidatı talep edemeyecek ve aidatsız kredi kartı sunma zorunluluğu getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla artmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiye genelinde toplam kredi kartı sayısı 129 milyona ulaştı.
KİŞİ BAŞINA 2 KREDİ KARTI
Bu kartlardan 67 milyonunun 15 yaş ve üzeri kişilere ait olduğu belirtiliyor, yani kişi başına ortalama iki kredi kartı düşüyor. Ancak bu artışla birlikte yıllık kredi kartı aidatları da sıkça tartışma konusu olmuştu.
AİDAT ÜCRETLERİ TÜKETİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
2025 yılının başında yapılan kredi kartı aidat zammı, tüketiciler arasında büyük tepkiye yol açtı. Birden fazla kredi kartı kullananlar için aidat ücretlerindeki artış ciddi bir mali yük oluşturdu. Bu durumu dikkate alan yetkililer, bankalara yeni bir düzenleme getirdi.
BANKALAR AİDATSIZ KART SUNMAK ZORUNDA
Yeni düzenleme ile bankalar, kredi kartı aidatı almak yerine, aidatsız kredi kartı sunmak zorunda kalacak. Tüketiciler, aidat ödeyen kartlarını bu yeni aidatsız kartlarla değiştirme hakkına sahip olacak.
Bankalar, müşterilerinin bu talebini karşılamak zorunda olacak. Bu gelişme, kredi kartı kullanıcıları için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.