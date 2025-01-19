Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı

Kredi kartı kullanıcılarını doğrudan etkileyen önemli bir değişiklik yaşandı. Bankalar artık kredi kartı aidatı talep edemeyecek ve aidatsız kredi kartı sunma zorunluluğu getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı - Resim: 1

Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla artmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiye genelinde toplam kredi kartı sayısı 129 milyona ulaştı.

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Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı - Resim: 2

KİŞİ BAŞINA 2 KREDİ KARTI

Bu kartlardan 67 milyonunun 15 yaş ve üzeri kişilere ait olduğu belirtiliyor, yani kişi başına ortalama iki kredi kartı düşüyor. Ancak bu artışla birlikte yıllık kredi kartı aidatları da sıkça tartışma konusu olmuştu.

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Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı - Resim: 3

AİDAT ÜCRETLERİ TÜKETİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

2025 yılının başında yapılan kredi kartı aidat zammı, tüketiciler arasında büyük tepkiye yol açtı. Birden fazla kredi kartı kullananlar için aidat ücretlerindeki artış ciddi bir mali yük oluşturdu. Bu durumu dikkate alan yetkililer, bankalara yeni bir düzenleme getirdi.

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Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı - Resim: 4

BANKALAR AİDATSIZ KART SUNMAK ZORUNDA

Yeni düzenleme ile bankalar, kredi kartı aidatı almak yerine, aidatsız kredi kartı sunmak zorunda kalacak. Tüketiciler, aidat ödeyen kartlarını bu yeni aidatsız kartlarla değiştirme hakkına sahip olacak.

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Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı - Resim: 5

Bankalar, müşterilerinin bu talebini karşılamak zorunda olacak. Bu gelişme, kredi kartı kullanıcıları için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

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