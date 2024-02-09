Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni düzenlemeler gelebilir!
Kredi kartları için yen bir düzenlemenin sinyali verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu toplantısında kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalarının olduğunu aktardı. Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.
TCMB başkanlığı görevinin daha ilk haftasında olan Karahan, kredi kartı harcamalarına yönelik soruya şu yanıtı verdi:
"Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."
Kredi kartı harcamaları geçen yıl 2,5 katına çıkmıştı.
Dünya gazetesi konuyla ilgili geçen ay yaptığı bir haberinde bankacıların kredi kartında yaşanan hızlı artışa yönelik tedbir alınması gerektiği konusunda uyarılar yaptığını aktarmıştı.
Buna göre kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceği düşünülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartı borçlarıyla ilgili yaptığı bir açıklamada yeni bir düzenlemenin sinyalini vermiş, kredi kartı kullanımına ve kredilere sınırlama getirileceğinin mesajını vermişti.
Eylül ayında bu konuda bir açıklama yapan Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz" demişti.
Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Ekonomi gazetesinde yer alan ifadelerinde, “İnsanların zaruri ihtiyaçlarını kredi kartları üzerinden karşıladığını biliyoruz” dedi.
Alkin ayrıca, “Kredi kartı harcamalarının artışının yükselen fiyatlar olduğunu idrak etmeden atılacak adımların büyük bir hata ve doğal olarak büyük bir hoşnutsuzluk yaratacağını söylemem lazım” dedi.