Kredi Kartı Numarasının İlk 6 Hanesi Meğer Bu Anlama Geliyormuş: İlk Kez Duyacaksınız
Günlük hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen kredi ve banka kartları her an elimizin altında. Ancak sürekli kullandığımız bu kartların üzerindeki sayıların meğer bir anlamı varmış...
Kaynak: Haber Merkezi
Kartların ön yüzündeki rakamlar aslında rastgele seçilmiyor; her birinin kendine özgü bir anlamı var. Örneğin, kredi kartlarının üstünde bulunan 16 haneli numara, kartın kimliğini ve kullanım amacını belirleyen önemli bilgiler içeriyor. Bu numara genellikle 4’erli gruplar halinde ayrılıyor. İlk iki rakam, kartın ait olduğu sektörü ifade ediyor.
Örneğin, hava yollarına ait kartlar genellikle 1 ve 2 rakamları ile başlarken, finans sektöründeki kartlar 4 veya 5 rakamları ile başlıyor.
Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemleri, kart numaralarını belirli standartlara göre düzenler. Visa kartları 4 ile, Mastercard kartları ise 5 ile başlar.
İLK 6 NUMARANIN ANLAMI
Kart numarasının ilk 6 hanesi, “Bank Identification Number” (BIN) olarak bilinir ve kartın hangi bankaya ait olduğunu gösterir. Bu sayede kartın bağlantılı olduğu banka hakkında bilgi sahibi olunur.
16 haneli numaranın 7. ve 15. rakamları arasındaki bölüm ise kart sahibine özel olan hesap numarasını içerir. Son hane ise kartın doğruluğunu sağlamak için kullanılan kontrol rakamıdır ve Luhn Algoritması ile doğrulanır.
ARKADA BULUNAN GÜVENLİK KODU
Kartın arka yüzünde bulunan güvenlik kodu, özellikle online alışverişlerde güvenliği artırmak amacıyla kullanılır. Visa ve Mastercard kartlarında bu kod 3 haneli olup CVV (Card Validation Value) olarak adlandırılırken, American Express kartlarında bu kod 4 hanelidir. Güvenlik kodu, kartın fiziksel olarak kullanıldığı işlemlerde bir güvenlik önlemi olarak şifre görevini üstlenir.