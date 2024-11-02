Kredi Kartı Numarasının İlk 6 Hanesi Meğer Bu Anlama Geliyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

İLK 6 NUMARANIN ANLAMI

Kart numarasının ilk 6 hanesi, “Bank Identification Number” (BIN) olarak bilinir ve kartın hangi bankaya ait olduğunu gösterir. Bu sayede kartın bağlantılı olduğu banka hakkında bilgi sahibi olunur.

16 haneli numaranın 7. ve 15. rakamları arasındaki bölüm ise kart sahibine özel olan hesap numarasını içerir. Son hane ise kartın doğruluğunu sağlamak için kullanılan kontrol rakamıdır ve Luhn Algoritması ile doğrulanır.