Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı

Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından sağlanan verilere göre toplam kredi kartı sayıları 129 milyona ulaştı. Bu kartların 67 milyonunun 15 yaş ve üzeri bireylere ait olduğu belirtilirken, bu durum kişi başına ortalama iki kredi kartı düştüğüne işaret ediyor. Ancak kredi kartı sayılarındaki bu artış, beraberinde yıllık yardım masraflarını da gündeme getiriyor ve bu masraflar, tüketici bütçesini zorlamaya başladı.