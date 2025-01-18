Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Ocak ayında yükseltilen kredi kartı aidatları vatandaşın bütçesini zorluyor. Her ne kadar bankalar kredi kartı aidatı talep etme hakkına sahip olsa da, tüketiciyi koruyan düzenlemeler de bulunuyor. Bankalar, artık aidatsız kredi kartı sunmak zorunda...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından sağlanan verilere göre toplam kredi kartı sayıları 129 milyona ulaştı. Bu kartların 67 milyonunun 15 yaş ve üzeri bireylere ait olduğu belirtilirken, bu durum kişi başına ortalama iki kredi kartı düştüğüne işaret ediyor. Ancak kredi kartı sayılarındaki bu artış, beraberinde yıllık yardım masraflarını da gündeme getiriyor ve bu masraflar, tüketici bütçesini zorlamaya başladı.
AİDAT ÜCRETLERİ CİDDİ YÜK OLUŞTURDU
Yıllık kredi kartı aidatları, özellikle yılın başında yapılan zamlarla tüketicilerin tepkisine neden oluyor. Ocak ayında aidat ücretlerine yönelik artışlar, birden fazla kredi kartı kullanan için ciddi bir yük oluşturdu. Sosyal medya platformlarında ve şikayet sitelerinde bu konuda yapılan eleştiriler her geçen gün artıyor. Yıllık artıştan itibaren aidat ücretleriyle ilgili şikayetlerde bir artış yaşandı.
Kredi kartı aidatları, 3 Ekim 2014'te yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yasal bir çerçeveye oturtuldu. Ayrıca 7 Mart 2020'de yapılan değişikliklerle bu düzenlemeler daha da güçlendirildi.
AİDATSIZ KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU VAR
Her ne kadar bankalar kredi kartı aidatı talep etme hakkına sahip olsa da, tüketiciyi koruyan düzenlemeler de var. Yasalar, bankalara aidatsız kredi kartı sunma zorunluluğu getiriyor. Tüketiciler, aidat ücreti talep edilen kartlarını, aidatsız bir kartla değiştirme hakkına sahip ve bankalar bu talebi karşılamak zorunda.
Artan aidat ücretlerine karşı tüketiciler, aidatsız kredi kartı seçeneklerini değerlendirmeye yöneliyor. Bunun yanı sıra bazı bankalar, aidat ücretlerini geri ödemeyi vaat eden kampanyalarla tüketicilere cazip teklifler sunuyor. Ancak bu çözümler, aidat artışlarının neden olduğu memnuniyetsizliği tam anlamıyla gideremiyor.
ÖDENEN KART AİDAT ÜCRETLERİ GERİ İADE ALINABİLİR Mİ?
Uzmanlar, bankaların bu parayı iade etmek zorunda olmadığını ancak iade talebini banka müşteriden müşteriye göre değerlendirdiğini belirtti. Bankalar arasında müşteri kapma yarışına dikkat çeken uzmanlar müşterilerin bankalardan istediklerini alabildiğini bu nedenle aidat ücretlerine karşı bankalar ile görüşülmesini gerektiğini vurguladı.