Kredi kartı kullananlar dikkat: Sessizlik bozulabilir

Her ne kadar politika faizi reel faize yakınsamış olsa da bankalar TL mevduat bulabilmek adına yarışıyorlar. Bankalar TL mevduat bulamazsa kendi maliyetleri artacak. TL mevduat faizleri politika faizinden yüksek seviyeye geldi. Bankaların daha fazla borçlanma maliyetine girmemeleri adına gerekli adımların atılacağını düşünüyorum.