Kredi Kartı Kullananlar Dikkat: Bugünden İtibaren Başladı
Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı 1 Kasım'dan itibaren başlayacak ve ay boyunca devam edecek kasım ayı indirimleri konusunda uyardı. Küçük, siber dolandırıcılığın bu dönemde hızla yükseldiğini belirtti.
Kaynak: AA
Kasım ayı, online alışveriş tutkunları için yılın en beklenen dönemlerinden biri olsa da, tüketicileri bekleyen tehlikeler de bir o kadar fazla. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, artan e-ticaret hacmiyle birlikte siber dolandırıcılığın da hızla yükseldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
Küçük, "Siber Pazarda Tüketici Tuzağı: İndirim Heyecanı Dolandırıcıları Besliyor" başlıklı açıklamasında, tüketicilerin indirim furyasının heyecanıyla hareket etmeden önce dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulan sahte sitelerin ve yanıltıcı reklamların tüketicileri dolandırdığını belirten Küçük, şu uyarılarda bulundu:
Sanal Kart Kullanın: Sanal kart, kredi kartı bilgilerinizin çalınması riskini minimuma indirir.
Güvenilir Siteleri Tercih Edin: Alışveriş yapacağınız sitenin güvenilirlik sertifikalarını kontrol edin.
Sosyal Medyaya Dikkat: Sosyal medya reklamlarına kanmadan önce mutlaka sitenin güvenilirliğini araştırın.
Ürünleri Karşılaştırın: Farklı sitelerde aynı ürünü karşılaştırarak en uygun fiyatı bulun.
Orijinallik Kontrolü Yapın: Satın aldığınız ürünün orijinal olduğundan emin olun.
Cayma Hakkınızı Kullanın: Beğenmediğiniz ürünü 14 gün içinde iade edebilirsiniz.
Faturanızı Saklayın: Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda faturanız en önemli belgenizdir.
Tüketici Hakem Heyetine Başvurun: Haklarınız ihlal edilirse Tüketici Hakem Heyetine başvurmaktan çekinmeyin.
Küçük, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken noktaları da açıkladı. Sosyal medya üzerinden oluşturulan sahte sitelere dikkat edin diyen Küçük, "Çok düşük fiyatlı ürünlere karşı temkinli olun, güvenli ödeme yöntemlerini tercih edin, kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın" dedi.
TÜDER Başkanı Levent Küçük, "İndirim dönemleri, tüketiciler için büyük fırsatlar sunsa da, aynı zamanda dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Bu nedenle tüketicilerin bilinçli ve dikkatli olmaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.