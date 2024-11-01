Kredi Kartı Kullananlar Dikkat: Bugünden İtibaren Başladı

Kasım ayı, online alışveriş tutkunları için yılın en beklenen dönemlerinden biri olsa da, tüketicileri bekleyen tehlikeler de bir o kadar fazla. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, artan e-ticaret hacmiyle birlikte siber dolandırıcılığın da hızla yükseldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.