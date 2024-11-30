Bugünden İtibaren Yürürlüğe Girdi: O Şart Kaldırıldı! 7 Bin Liradan 30 Bin Liraya Yükseltildi
Tüketicilerin nakit olarak yapabileceği ödemelerde sınır değişti. Daha önce 7 bin TL olan limit, 30 bin TL'ye yükseltildi. Yani artık 30 bin TL'yi aşan tüm alışverişlerde banka veya kredi kartı gibi finansal araçlar kullanmak zorunlu hale geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Satın alma düzenleme, mal ve hizmet alımlarında banka veya finans kurumları aracılığıyla ödeme yapma amacıyla kaydedilen alt limit artırıldı.
LİMİT 7 BİN LİRADAN 30 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Daha önce 7 bin lira olan zorunlu ödeme alt limiti, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya çıkarıldı. Buna göre, tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutar 30 bin liraya yükseltildi. Tebliğde ayrıca örneklerdeki tutarlar da yeni limitlere uygun şekilde güncellendi.
O ŞART ORTADAN KALKTI
Ayrıca belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişik yapıldı. Düzenlemeyle artık yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan kişilerin pasaport numarasının faturalarda belirtilmesi yeterli olacak; pasaport güvencesinin faturaya eklenmesi şartı kaldırıldı.
YABANCILARIN ÖDEME İŞLEMİ DE DEĞİŞTİ
Tebliğ, yabancılar ve Türkiye'de ikameti bulunmayan gerçek kişilerle yapılan işlemler de kapsıyor. Buna göre, vatandaşlar olmayanlar hariç olmak üzere, yabancı kişilerle yapılan tahsilat ve ödemelerin mali harcamaları yoluyla gerçekleştirilmesi devam ediyor. Ancak bu işlemlerde pasaport numarasının faturalarda belirtilmesi yeterli olacak; pasaport güvencesinin faturaya eklenmesi şartı kaldırıldı.
Ayrıca tahsil edilen tutarların aracı mali kurumlara yatırılması için kaydedilen "tahsilatı takip edilmeyen ilk iş günü sonucu" şartı da uygulanmayacak. Bu parçalarla daha kolay ve hızlı bir şekilde birleştirilmesi amaçlanıyor.