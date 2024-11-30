Bugünden İtibaren Yürürlüğe Girdi: O Şart Kaldırıldı! 7 Bin Liradan 30 Bin Liraya Yükseltildi

LİMİT 7 BİN LİRADAN 30 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Daha önce 7 bin lira olan zorunlu ödeme alt limiti, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya çıkarıldı. Buna göre, tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutar 30 bin liraya yükseltildi. Tebliğde ayrıca örneklerdeki tutarlar da yeni limitlere uygun şekilde güncellendi.