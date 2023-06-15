Kredi kartı borcu olanları 'faiz' fena çarpacak: Gözler 22 Haziran'a çevrildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı Aralık 2022 verilerine göre bankalara olan toplam borç (bireysel ve ticari) 2021'deki 1 trilyon 788 milyar lira seviyesinden 2022'de 2 trilyon 751 milyar liraya yükseldi. Yani borçlar bir yılda 963,1 milyar lira -yaklaşık 1 trilyon lira- arttı.