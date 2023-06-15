Kredi kartı borcu olanları 'faiz' fena çarpacak: Gözler 22 Haziran'a çevrildi
Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da faizi arttıracağı iddia ediliyor. Olası bir artışta faiz, geciken kredi kartı borçlarına da yansıyacak.
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı borç ödemelerine de yansıdı. Geçen yıl hane halkı ve şirketler bankalara yaklaşık 2,8 trilyon lira borçlanırken 66,6 milyar liralık borç ödenemedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı Aralık 2022 verilerine göre bankalara olan toplam borç (bireysel ve ticari) 2021'deki 1 trilyon 788 milyar lira seviyesinden 2022'de 2 trilyon 751 milyar liraya yükseldi. Yani borçlar bir yılda 963,1 milyar lira -yaklaşık 1 trilyon lira- arttı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bakanımızın (Mehmet Şimşek) atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik" açıklamasıyla birlikte, faiz artırımına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Durum böyleyken Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da olası faiz artırımı, bankalara olan kredi kartı ve avans hesabı borcunuzu doğrudan etkileyecek. Borcun geri ödeme faizi artacak. Ancak bayram sayesinde faizin yansıması ağustosu bulacak.