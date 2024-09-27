Kredi Kartı Borcu Olanlara Nefes Aldıracak Değişiklik! Resmi Gazete'de Yayımlandı
TCMB, kredi kartı işlemlerine yönelik azami faiz oranları hakkında yaptığı değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılan bu değişiklik kredi kartı borcu olan milyonlarca vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatması bekleniyor.
Kaynak: AA
Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları, mevcut borç bakiyelerini 60 ay süresince yapılandırma şansına sahip olacak. Her ay ödenecek taksit tutarı, o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yüzde 50'si ödenene kadar, ilgili bankadaki kredi kartı limitinin artırılması mümkün olmayacak.
BORÇLARA 60 AYA KADAR YAPILANDIRMA YAPILACAK
TCMB, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada uygulanacak azami faiz oranını referans faiz oranı olan yüzde 3,11 ile sınırladı. İhtiyaç kredileri içinse, anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi durumunda, ek kredi alınmadan 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. Borçluların, bu düzenlemeden faydalanmak için bir yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor.
ASGARİ ÖDEME TUTARINDA ORAN DEĞİŞTİ
BDDK, kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında önemli bir değişiklik yaptı. Dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlenen asgari ödeme tutarının üst sınırı, 25 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. 50 bin lira ve altındaki kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak kalırken, 50 bin lira ve üzerindekilerde bu oran yüzde 40 olarak uygulanacak.
O TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bu değişikliklerle birlikte, TCMB de bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını, kredi kartı dönem borcuna göre referans orana dayalı olarak farklılaştırma kararı aldı. Belirlenecek yeni oranların 24 Ekim'de açıklanması ve 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Eğer referans oran değişmezse, azami akdi faiz oranları şu şekilde belirlenecek:
Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin ile 150 bin lira arasındaki kartlar için yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kartlar için ise yüzde 4,75 olarak uygulanacak. Ayrıca, kredi kartları ile nakit çekim ya da kullanım için azami akdi faiz oranı yüzde 5 olarak sabit kalacak.