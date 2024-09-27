Kredi Kartı Borcu Olanlara Nefes Aldıracak Değişiklik! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Eğer referans oran değişmezse, azami akdi faiz oranları şu şekilde belirlenecek:

Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin ile 150 bin lira arasındaki kartlar için yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kartlar için ise yüzde 4,75 olarak uygulanacak. Ayrıca, kredi kartları ile nakit çekim ya da kullanım için azami akdi faiz oranı yüzde 5 olarak sabit kalacak.