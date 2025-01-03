Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: Bugünden İtibaren Resmen Başladı
Kredi kartı borcu olanlara rahat bir nefes aldıracak haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Dev banka, bugünden itibaren özel bir borç kapatma kredisi kampanyası başlattığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılın ilk günlerinde, Ziraat Bankası borç yükü altında zorlanan vatandaşlara yönelik önemli bir kredi kampanyası duyurdu. Banka, farklı bankalara veya finansal kuruluşlara 100.000 TL’ye kadar borcu olanlar için özel bir borç kapatma kredisi başlattı. Bugünden itibaren başlayan kampanya, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara finansal rahatlama sağlamayı amaçlıyor.
TÜM BORÇLAR TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞECEK
Kampanya kapsamında, bireylerin birden fazla kurumdaki borçları tek bir kredi ile birleştirilebilecek. Böylece, borç sahipleri ödeme takvimlerini daha kolay yönetecek ve borçlarını düzenli bir şekilde ödeyebilecek. 100.000 TL’ye kadar olan borçlar için sunulan bu kredi, düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla öne çıkıyor.
Kampanyaya başvurular, banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden de yapılabilecek.