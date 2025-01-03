Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: Bugünden İtibaren Resmen Başladı

TÜM BORÇLAR TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞECEK

Kampanya kapsamında, bireylerin birden fazla kurumdaki borçları tek bir kredi ile birleştirilebilecek. Böylece, borç sahipleri ödeme takvimlerini daha kolay yönetecek ve borçlarını düzenli bir şekilde ödeyebilecek. 100.000 TL’ye kadar olan borçlar için sunulan bu kredi, düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla öne çıkıyor.

Kampanyaya başvurular, banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden de yapılabilecek.