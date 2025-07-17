Kredi Faizlerinde Yeni Dönem: Bankalar Harekete Geçti
Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklaması beklenen politika faizi indirimi öncesinde bankacılık sektöründe hareketlilik başladı. Özel bankalar, ihtiyaç kredisi faizlerinde önemli oranlarda indirime giderken, kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar için yeni bir fırsat penceresi aralandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yüzde 2,99 seviyelerine kadar çekti. Böylece uzun bir süredir yüksek seyreden bireysel kredi faizleri, yeniden düşüş trendine girmiş oldu.
Bankacılık kaynakları, kredi faizlerinde yaşanan bu gevşemeyi fırsat olarak gören tüketicileri uyarıyor. Uzmanlara göre, faizlerin kademeli şekilde düşmeye devam etmesi halinde, uzun vadeli kredi kullanmak yerine kısa vadeli ve düşük tutarlı kredilere yönelmek daha mantıklı olabilir.
Özellikle 12 ay vadeli kredilerde toplam faiz yükü yüzde 33 civarındayken, 36 ay vadeli kredilerde bu oran yüzde 91’i geçiyor. Bu da vade uzadıkça faiz yükünün hızla arttığını gözler önüne seriyor.
BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI NASIL?
Görsellerden elde edilen verilere göre, bazı büyük özel bankaların ihtiyaç kredisi için uyguladığı güncel faiz oranları şu şekilde:
TEB (CEPTETEB): 12 ay vadeye kadar aylık faiz oranı yüzde 3,19.
İş Bankası: 12 ay vade için faiz oranı %3,05, 24 ay için %3,15, 36 ay için %3,19.
ING Bank: 12 ay vadeye kadar faiz oranı %3,29, 24 ay ve üzeri vadelerde ise %3,39.
QNB Finansbank (ENPARA): 12 ay vade için faiz oranı %3,29 iken, daha uzun vadelerde %3,39’a kadar yükseliyor.
Yapı Kredi: 12 aya kadar %3,09, 24-36 ay arası vadelerde ise faiz %3,19.
Garanti BBVA: Tüm vadelerde ortalama %3,19 seviyesinde.
Ziraat Bankası: Devlet bankaları arasında en uygun oranı sunanlardan biri. Faiz oranı vadeye göre %3,05 - %3,15 aralığında değişiyor.
Akbank: 12 aya kadar %3,25, 24 ve 36 ayda ise %3,29.
(Not: Oranlar temmuz ayının ilk haftasına aittir, banka politikalarına göre güncellenebilir.)
KREDİ HACMİ ARTIYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 4 Temmuz 2025 haftasına ait verilerine göre, bireysel ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 736 milyar TL’yi aştı. Yalnızca bir haftada yaşanan 10 milyar TL’lik artış, tüketici talebindeki canlılığın sürdüğünü gösteriyor.
KREDİ KULLANACAKLARA KRİTİ UYARI
Ekonomistler, faiz indiriminin devam etmesi halinde özellikle düşük tutarlı kredilerle bu dönemin atlatılabileceğini ve böylece daha uygun maliyetli finansman fırsatlarının yakalanabileceğini ifade ediyor. Uzun vadeli kredilerde ise toplam ödeme tutarının hızlıca arttığına dikkat çekiliyor.