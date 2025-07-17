Kredi Faizlerinde Yeni Dönem: Bankalar Harekete Geçti

Bankalar, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını yüzde 2,99 seviyelerine kadar çekti. Böylece uzun bir süredir yüksek seyreden bireysel kredi faizleri, yeniden düşüş trendine girmiş oldu.

Bankacılık kaynakları, kredi faizlerinde yaşanan bu gevşemeyi fırsat olarak gören tüketicileri uyarıyor. Uzmanlara göre, faizlerin kademeli şekilde düşmeye devam etmesi halinde, uzun vadeli kredi kullanmak yerine kısa vadeli ve düşük tutarlı kredilere yönelmek daha mantıklı olabilir.

Özellikle 12 ay vadeli kredilerde toplam faiz yükü yüzde 33 civarındayken, 36 ay vadeli kredilerde bu oran yüzde 91’i geçiyor. Bu da vade uzadıkça faiz yükünün hızla arttığını gözler önüne seriyor.