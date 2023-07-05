Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum
Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gitmesi, konut ve tüketici kredilerinin faizlerinde artışa neden oldu. Kamu bankalarında konut kredisi faizleri 1.99 civarına sıçrarken, tüketici kredisi faizleri ise 2,64'e kadar çıktı. Özel bankalarda ise yüzde 5'e varan oranlar görüldü.
Merkez Bankası’nın iki yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artışı kamu bankalarının konut ve tüketici kredisi faizine sert yansıdı.
Özel bankalar ise regülasyonların gevşetilmesiyle seçim döneminde neredeyse kapattıkları ve yüksek seviyelerde seyreden bireysel kredileri sınırlı olarak tekrar açmaya başladı.
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 2.4’E KADAR YÜKSELDİ
Reuters'ın haberine göre kamu bankalarında 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faizler yüzde 1.39’dan yüzde 1.99’a çıkarken, 2 milyon TL ve üzeri konut kredisi için faizler ise bazı kamu bankalarında aylık yüzde 2.4’e kadar yükseltildi.
Kamu bankalarının ihtiyaç kredisi oranları da yüzde 1.89’dan yüzde 2.64’e kadar yükseldi. Bir bankacılık kaynağı faiz artışının ardından kamu bankalarının bireysel kredilerde oranları yükselttiğini belirterek, “Ancak sınırlı kullandırım devam ediyor” dedi.