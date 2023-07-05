Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 2.4’E KADAR YÜKSELDİ

Reuters'ın haberine göre kamu bankalarında 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faizler yüzde 1.39’dan yüzde 1.99’a çıkarken, 2 milyon TL ve üzeri konut kredisi için faizler ise bazı kamu bankalarında aylık yüzde 2.4’e kadar yükseltildi.