Kredi faizleri yükseldi, otomobil bayileri bu yöntemi kullanıyor: 3 ay sıfır faiz...

Emlak işiyle uğraşan diğer vatandaş da yaptığı açıklamada “1 ila 3 milyon liralık ev alımlarında kredi kullanımı oluyor. Alıcılar bundan 3 yıl önce konut alımlarının yüzde 70-80’ine kadar kredi kullanabiliyorlardı. Şimdi ise 500 bin lira bile kredi alamıyorlar. Üstelik faiz oranları da çok yüksek. Bu nedenle belli bir birikimi olanlar konut veya arsa alırken, kalan kısmı kredi kartından çektiriyor. Bizim gibi işletmeler aracılık yapıyor. 8-10 milyon liralık evlerde bunu yapmak mümkün değil. Uygun fiyatlı evlerde kart kullanılıyor. Piyasaların hareketlenmesi için mutlaka bankaların kredi taleplerine cevap vermesi gerek” diye konuştu.