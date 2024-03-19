Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor

Otomobil ve konut almak isteyenlerin hayalleri banka kredilerine takıldı.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 1

Araç ya da konut kredisi çekmek isteyenler kara kara düşünüyor.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 2

Çünkü 400.000 TL - 500.000 TL açığı dahi kalanlar banka kredilerine bakınca hayal kırıklığına uğruyor.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 3

Show Haber'de yer alan habere göre; kredi faiz oranların yüzde 6'ya dayandığı görülürken, taksit tutarları da görenleri şaşırtıyor.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 4

Öyle ki 3 yıllık kredi çekilince bile aylık ödemeler aldı başını gitti. 30.000 TL'ye dayanan taksitler var.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 5

Otomobil almak için 400 bin TL'lik kredi çekmek isteyen bir vatandaşın, 36 ay vadeli bir kredi başvurusunda bulunduğu taktirde geri ödemesi ve aylık ödeme tutarı dikkat çekiyor.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 6

36 ay vadeli 400.000 liralık kredi için aylık ödeme miktarı bankadan bankaya değişirken en düşük taksit miktarı 22.000 liraya dayanmış vaziyette.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 7

Diğer bankalarda da bu aylık taksit ödemesi 33.000 liraya kadar çıkıyor.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 8

GERİ ÖDEMESİ 3 YILDA 1 MİLYONU AŞIYOR

400 bin TL'nin 36 ay sonra geri ödemesi ise 1 milyon TL'yi aşıyor.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 9

KONUT KREDİSİNDE DE DURUM ÇOK FARKLI DEĞİL

Ev kredilerinde de durum farklı değil. Konut kredilerinde de faiz oranı yüzde 3'e dayanmış durumda.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 10

Hal böyle olunca da kimse kolay kolay kredi çekmeye yanaşmıyor. O yüzden de elden borç almaya bakıyor. Borcunu da ya döviz ya da altın olarak alıyor.

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Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor - Resim: 11

Kaynak: Show Haber

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