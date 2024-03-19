Kredi faizleri aldı başını gitti: Aylık taksitler dudak uçuklatıyor
Otomobil ve konut almak isteyenlerin hayalleri banka kredilerine takıldı.
Araç ya da konut kredisi çekmek isteyenler kara kara düşünüyor.
Çünkü 400.000 TL - 500.000 TL açığı dahi kalanlar banka kredilerine bakınca hayal kırıklığına uğruyor.
Show Haber'de yer alan habere göre; kredi faiz oranların yüzde 6'ya dayandığı görülürken, taksit tutarları da görenleri şaşırtıyor.
Öyle ki 3 yıllık kredi çekilince bile aylık ödemeler aldı başını gitti. 30.000 TL'ye dayanan taksitler var.
Otomobil almak için 400 bin TL'lik kredi çekmek isteyen bir vatandaşın, 36 ay vadeli bir kredi başvurusunda bulunduğu taktirde geri ödemesi ve aylık ödeme tutarı dikkat çekiyor.
36 ay vadeli 400.000 liralık kredi için aylık ödeme miktarı bankadan bankaya değişirken en düşük taksit miktarı 22.000 liraya dayanmış vaziyette.
Diğer bankalarda da bu aylık taksit ödemesi 33.000 liraya kadar çıkıyor.
GERİ ÖDEMESİ 3 YILDA 1 MİLYONU AŞIYOR
400 bin TL'nin 36 ay sonra geri ödemesi ise 1 milyon TL'yi aşıyor.
KONUT KREDİSİNDE DE DURUM ÇOK FARKLI DEĞİL
Ev kredilerinde de durum farklı değil. Konut kredilerinde de faiz oranı yüzde 3'e dayanmış durumda.
Hal böyle olunca da kimse kolay kolay kredi çekmeye yanaşmıyor. O yüzden de elden borç almaya bakıyor. Borcunu da ya döviz ya da altın olarak alıyor.
Kaynak: Show Haber