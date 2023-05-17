Kredi faiz oranları tarihi zirveye yaklaştı: Uzman isim 'Bankalar karar almış' diyerek açıkladı

'BAZI BANKALAR İHTİYAÇ KREDİSİ VERMEME KARARI ALMIŞ'

Konut satışlarındaki düşüşün gerekçelerine dikkati çeken Akçam, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda özel bir bankadan aldığım rakama göre, konut kredisinde faiz oranı yüzde 3,2 ila 3,43 aralığında yani tarihteki en yüksek rakamlara doğru gidiyoruz. Bazı bankalar da 'ihtiyaç kredisi vermeme' yönünde kararlar almış.