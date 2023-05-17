Kredi faiz oranları tarihi zirveye yaklaştı: Uzman isim 'Bankalar karar almış' diyerek açıkladı
Kredi faiz oranları yüzde 3,2 ila 3,43 aralığında tarihi rekor seviyesine yakın seyrederken, emlak sektörü temsilcilerinden önemli bir açıklama geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 azaldı. Söz konusu gerileme, martta yüzde 21,4, şubatta yüzde 18 oranlarında gerçekleşmişti. İpotekli satışlarda da düşüş yüzde 30’ların üzerinde gerilemişti.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konut satışlarındaki düşüş trendine ilişkin değerlendirmede bulundu. Konut satışlarındaki azalmanın piyasada da hissedildiğini belirten Akçam, bu azalmanın fiyatların düştüğü anlamına gelmediğini söyledi.
Akçam, "Emlak danışmanları olarak önemsediğimiz nokta, fiyatların düşmesidir. Fiyatların düşmemesi durumunda ise en azından dengeli bir şekilde gitmesinin sağlanması lazım" dedi.
'BAZI BANKALAR İHTİYAÇ KREDİSİ VERMEME KARARI ALMIŞ'
Konut satışlarındaki düşüşün gerekçelerine dikkati çeken Akçam, şöyle konuştu:
"Yakın zamanda özel bir bankadan aldığım rakama göre, konut kredisinde faiz oranı yüzde 3,2 ila 3,43 aralığında yani tarihteki en yüksek rakamlara doğru gidiyoruz. Bazı bankalar da 'ihtiyaç kredisi vermeme' yönünde kararlar almış.