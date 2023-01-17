Kredi çekenler, e-Devlet'ten hemen kontrol edin: Para iadesi alabilirsiniz

HAYAT SİGORTASI

Geçinmekte zorlanan vatandaşlar çareyi bankalardan uygun faiz oranları ile kredi çekmekten yana kullanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen karara göre ‘hayat sigortası’ yaptırmayı zorunlu tutamayan bankalar, bu sigortayı yaptıranlara daha düşük faizden kredi vermekle birlikte, yaptırmayanlara daha yüksek faizden kredi verir hale geldi.