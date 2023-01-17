Kredi çekenler, e-Devlet'ten hemen kontrol edin: Para iadesi alabilirsiniz
Son dönemlerde kredilere başvuranların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu noktada yapılan duyurular vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, önemli bir gelişme yaşandı.
Artık pek çok işlem e-Devlet üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar kredi ödemelerinde zorlanırken, önemli bir açıklama geldi. Kredi çektiyseniz hemen e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Milyonlarca kişi geri ödemesini alabilecek. İşte merak edilen detaylar..
HAYAT SİGORTASI
Geçinmekte zorlanan vatandaşlar çareyi bankalardan uygun faiz oranları ile kredi çekmekten yana kullanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen karara göre ‘hayat sigortası’ yaptırmayı zorunlu tutamayan bankalar, bu sigortayı yaptıranlara daha düşük faizden kredi vermekle birlikte, yaptırmayanlara daha yüksek faizden kredi verir hale geldi.
PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ
Buna göre sıkça hayat sigortası yaptıran vatandaşların bazı yollar ile sigorta prim ödemelerini geri alabilecekleri belirtildi. Bu konuya ilişkin önemli bir açıklama Avukat Dündar tarafından yapıldı.
Avukat Dündar, daha önceki mahkeme kararlarında, “Sadece zorunlu masraflar tüketiciden istenilebilir” ibaresinin yer aldığının altını çizdi. Yani sigorta yaptırıp, sigortasını sonradan iptal ettirmek isteyen kişiler bunu yaparak, paralarını geri alabiliyor.