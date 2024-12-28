Kredi Borcu Olanlar Ecel Terleri Dökecek: Köprüden Önce Çıkış! Son 90 Gün Kaldı
Milyonlarca kişi kredi borcunu ödeyemediği için gecikme yaşıyor, hatta yasal takibe düşüyor. Peki, kredi borcu ödenmezse ne olur? İşte bu sorunun yanıtı…
Kaynak: Haber Merkezi
Kredi borcunun ilk ödemesinin gecikmesiyle birlikte, borca gecikme faizi eklenmeye başlar. Bu faiz oranı, kredi türüne ve sözleşmede belirtilen koşullara göre değişiklik gösterebilir.
Banka, ödeme tarihini kaçırdığınızı hatırlatmak için SMS, e-posta ya da telefon yoluyla sizi bilgilendirir. Ancak bu gecikme, kredi notunuzu olumsuz etkiler. Kısa süreli gecikmeler bile kredi sicilinizde iz bırakabilir ve gelecekteki kredi başvurularınızı zorlaştırabilir.
KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR
Borç, 90 gün boyunca ödenmediğinde süreç daha ciddi bir boyuta taşınır. Banka, borcunuzu ödemeniz için sık sık hatırlatmalar yapar ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yapılandırma önerisinde bulunabilir.
Ancak, 90 gün sonunda borç hâlâ ödenmemişse, banka yasal takip başlatacağını bildiren resmi bir uyarı gönderir.
HUKUKİ YOLLAR DEVREYE GİRİYOR
Kredi borcu ödenmediği takdirde banka, borcu tahsil etmek için hukuki yolları devreye sokar. Bu aşamada:
Banka, borç sahibine resmi bir ihtarname gönderir.
Borç, bankanın anlaşmalı olduğu avukat ya da hukuk bürosuna devredilir. Bu durum, avukatlık masraflarının borca eklenmesine neden olur.
Kredi siciliniz ciddi şekilde zarar görür ve adınız, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilir. Bu durum, halk arasında "kara liste" olarak bilinir ve yeni kredi ya da kredi kartı başvurularınızı engeller.
MAL VARLIĞINIZA HACİZ GELEBİLİR
Borç hâlâ ödenmediği takdirde banka, icra takibi başlatabilir. İcra sürecinde:
Maaşınızın en fazla %25’i yasal olarak haczedilebilir.
Ev, araç gibi taşınmazlarınıza el konulabilir.
Bu yöntem, borcun tahsili için en sık başvurulan yollardan biridir.
KARA LİSTEYE ALINACAKLAR
Yasal takibe düşen borç sahipleri, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından tutulan "kara liste"ye alınır. Bu liste, borcunuzu ödedikten sonra bile 5 yıl boyunca sicilinizde kalır ve finansal işlemlerinizi zorlaştırır.
HAPİS CEZASI VAR MI?
Türkiye’de kredi borcunun ödenmemesi doğrudan hapis cezası gerektirmez. Ancak, ödeme taahhüdünde bulunup bu taahhüdü yerine getirmemek ya da dolandırıcılık gibi suç teşkil eden durumlarda hukuki yaptırımlar uygulanabilir.