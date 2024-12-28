Kredi Borcu Olanlar Ecel Terleri Dökecek: Köprüden Önce Çıkış! Son 90 Gün Kaldı

KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR

Borç, 90 gün boyunca ödenmediğinde süreç daha ciddi bir boyuta taşınır. Banka, borcunuzu ödemeniz için sık sık hatırlatmalar yapar ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yapılandırma önerisinde bulunabilir.

Ancak, 90 gün sonunda borç hâlâ ödenmemişse, banka yasal takip başlatacağını bildiren resmi bir uyarı gönderir.

HUKUKİ YOLLAR DEVREYE GİRİYOR

Kredi borcu ödenmediği takdirde banka, borcu tahsil etmek için hukuki yolları devreye sokar. Bu aşamada:

Banka, borç sahibine resmi bir ihtarname gönderir.

Borç, bankanın anlaşmalı olduğu avukat ya da hukuk bürosuna devredilir. Bu durum, avukatlık masraflarının borca eklenmesine neden olur.

Kredi siciliniz ciddi şekilde zarar görür ve adınız, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilir. Bu durum, halk arasında "kara liste" olarak bilinir ve yeni kredi ya da kredi kartı başvurularınızı engeller.