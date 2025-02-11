Kozmetik Sektöründe Yeni Dönem! Dünyanın En Ünlü 2 Firması Güçlerini Birleştirdi, İmzalar Atıldı
Dünyanın önde gelen kozmetik devlerinden L’Oréal Grup, ünlü Fransız moda markası Jacquemus ile güzellik sektörüne yönelik uzun vadeli ve özel bir ortaklığa imza attığını duyurdu.
Kaynak: İHA
L’Oréal Luxe çatısı altında gerçekleşen bu iş birliği, Jacquemus’un özgün estetik anlayışını global pazarda genişletmesine katkı sağlarken, markanın büyümesine de ivme kazandıracak.
JACQUEMUS GÜZELLİK SEKTÖRÜNE ADIM ATIYOR
2009 yılında Simon Porte Jacquemus tarafından Paris’te kurulan Jacquemus, moda dünyasında kendine özgü tasarımları ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Güney Fransa’dan ilham alarak oluşturduğu hikayelerle markasını güçlendiren Jacquemus, dijital stratejileri merkeze alarak sosyal medya odaklı büyüme modeliyle hızla yükseldi. Şimdi ise fiziksel perakende deneyimini genişleterek, L’Oréal Luxe iş birliğiyle güzellik sektörüne adım atıyor.
L’ORÉAL VE JACQUEMUS’TAN AÇIKLAMALAR
L’Oréal Luxe Başkanı Cyril Chapuy, ortaklığa dair yaptığı açıklamada, "Jacquemus’u marka portföyümüze katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Markanın sınırları zorlayan, dinamik ve yaratıcı kimliği, L’Oréal Luxe’un ikonik marka koleksiyonunu tamamlayacak ve dünya çapındaki liderliğimizi daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.
Jacquemus’un kurucusu Simon Porte Jacquemus ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:
On beş yıl önce Jacquemus’u hayal etmeye başladım ve parfüm ile güzellik, her zaman marka vizyonumun bir parçasıydı. Şimdi bu hayali L’Oréal gibi güçlü bir güzellik grubu ile gerçeğe dönüştürmekten gurur duyuyorum. Geleceğin bize neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum.