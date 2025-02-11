Kozmetik Sektöründe Yeni Dönem! Dünyanın En Ünlü 2 Firması Güçlerini Birleştirdi, İmzalar Atıldı

L’ORÉAL VE JACQUEMUS’TAN AÇIKLAMALAR

L’Oréal Luxe Başkanı Cyril Chapuy, ortaklığa dair yaptığı açıklamada, "Jacquemus’u marka portföyümüze katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Markanın sınırları zorlayan, dinamik ve yaratıcı kimliği, L’Oréal Luxe’un ikonik marka koleksiyonunu tamamlayacak ve dünya çapındaki liderliğimizi daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Jacquemus’un kurucusu Simon Porte Jacquemus ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

On beş yıl önce Jacquemus’u hayal etmeye başladım ve parfüm ile güzellik, her zaman marka vizyonumun bir parçasıydı. Şimdi bu hayali L’Oréal gibi güçlü bir güzellik grubu ile gerçeğe dönüştürmekten gurur duyuyorum. Geleceğin bize neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum.