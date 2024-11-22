Köylüler Güldü, O Yolundan Dönmedi: 5 Yılda Türkiye'nin En Büyüğü Oldu, Şimdi Nusret'e Bile Satıyor

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde üretim yapan Ramazan Boğa'nın arazisinde incelemede bulunup kendisini kutlayan Amasya Valisi Önder Bakan da “1 kilodan yaklaşık 450 bin, 500 bin TL gibi para kazanıyorlar. Bu çok kıymetli bir ürün. Ramazan kardeşimiz üniversiteyi bitirdikten sonra bu işe başlamış. Demek ki, herhangi bir nokrada bir masa, kalem, kağıt beklemeye gerek yok. Birisinin size iş vermesini beklemeye gerek yok. İşi kendiniz de sağlayabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.