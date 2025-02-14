Köye Yerleşen Yaşadı! 378 Bin 500 Lira Destek Ödemesi Yapılacak
Yunanistan, Türkiye sınırında yer alan Batı Trakya’daki köylerin nüfusunu artırmak amacıyla bölgeye yerleşecek vatandaşlara maddi destek sağlama kararı aldı.
Kaynak: Sözcü
Parlamento’ya sunulan yasa tasarısına göre, kalıcı olarak sınır bölgesindeki köylere yerleşen ailelere 10 bin Euro’ya kadar teşvik ödemesi yapılacak.
SINIR KÖYLERİNE TEŞVİK PAKETİ MECLİSTE
Sözcü’den Yaşar Anter haberine göre, Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından Yunanistan Parlamentosu’na sunulan yasa tasarısı, özellikle Türkiye sınırındaki Evros ilinde nüfusu azalan köyleri desteklemeyi amaçlıyor.
Yasaya göre, nüfusu 500’den az olan köylere yerleşen hanelere 10 bin Euro ödeme yapılacak. Daha büyük yerleşim yerlerinde ise bu destek 6 bin Euro olacak. Ayrıca, her küçük çocuk için ek bin Euro verilerek toplam ödeme 10 bin Euro’ya kadar çıkabilecek.
PROGRAM İÇİN 8 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI
Evros ili için özel olarak hazırlanan bu yasa tasarısı, bölgenin demografik yapısını güçlendirme, kalkınma ve yeniden inşa planının bir parçası olarak hazırlandı. Destek programı için toplamda 8 milyon Euro bütçe ayrıldığı açıklandı.
Parlamentonun onayına sunulan yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Batı Trakya’daki nüfus kaybı yaşayan köylere yerleşimi teşvik etmek için finansal destek hayata geçirilecek.