Köye Yerleşen Yaşadı! 378 Bin 500 Lira Destek Ödemesi Yapılacak

SINIR KÖYLERİNE TEŞVİK PAKETİ MECLİSTE

Sözcü’den Yaşar Anter haberine göre, Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından Yunanistan Parlamentosu’na sunulan yasa tasarısı, özellikle Türkiye sınırındaki Evros ilinde nüfusu azalan köyleri desteklemeyi amaçlıyor.

Yasaya göre, nüfusu 500’den az olan köylere yerleşen hanelere 10 bin Euro ödeme yapılacak. Daha büyük yerleşim yerlerinde ise bu destek 6 bin Euro olacak. Ayrıca, her küçük çocuk için ek bin Euro verilerek toplam ödeme 10 bin Euro’ya kadar çıkabilecek.