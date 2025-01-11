Köprü ve Otoyollara Dev Zam! Araç Sahipleri Ecel Terleri Dökecek
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. 2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zam sızdırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz günlerde köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacağını açıklamasının ardından araç sahipleri, yeni ücretleri merakla bekliyordu. Özel bir bankanın internet sitesinde yer alan bir paylaşım, 2025 yılı için geçerli olacak zam oranlarını ve yeni ücret tarifesini gözler önüne serdi. İşte detaylar...
ZAM ORANI BELLİ OLDU
Bakan Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler, zam oranına çevrilmişti. Özel bir bankanın blog sayfasında yayımlanan bilgiye göre, köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak.
2025 KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Osmangazi Köprüsü: 798 TL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47,5 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47,5 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL
1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL
2025 OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL
İzmir-Aydın Otoyolu: 57,5 TL
İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL
Anadolu Otoyolu: 269 TL
Avrupa Otoyolu: 133 TL
Çukurova Otoyolları: 80 TL ve 156 TL
Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL
Malkara-Çanakkale Otoyolu: 785 TL
ZAMLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Açıklanan rakamlar, araç sahipleri tarafından büyük bir dikkatle inceleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi duyurusuyla netleşmesi beklenen zam oranları, hem bireysel hem de ticari araç kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Zamların yürürlüğe gireceği tarih ise merakla bekleniyor.