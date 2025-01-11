Köprü ve Otoyollara Dev Zam! Araç Sahipleri Ecel Terleri Dökecek

ZAMLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Açıklanan rakamlar, araç sahipleri tarafından büyük bir dikkatle inceleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi duyurusuyla netleşmesi beklenen zam oranları, hem bireysel hem de ticari araç kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Zamların yürürlüğe gireceği tarih ise merakla bekleniyor.