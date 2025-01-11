Köprü ve Otoyollara Dev Zam! Araç Sahipleri Ecel Terleri Dökecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. 2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zam sızdırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Köprü ve Otoyollara Dev Zam! Araç Sahipleri Ecel Terleri Dökecek - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz günlerde köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacağını açıklamasının ardından araç sahipleri, yeni ücretleri merakla bekliyordu. Özel bir bankanın internet sitesinde yer alan bir paylaşım, 2025 yılı için geçerli olacak zam oranlarını ve yeni ücret tarifesini gözler önüne serdi. İşte detaylar...

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Köprü ve Otoyollara Dev Zam! Araç Sahipleri Ecel Terleri Dökecek - Resim: 2

ZAM ORANI BELLİ OLDU

Bakan Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler, zam oranına çevrilmişti. Özel bir bankanın blog sayfasında yayımlanan bilgiye göre, köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak.

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Köprü ve Otoyollara Dev Zam! Araç Sahipleri Ecel Terleri Dökecek - Resim: 3

2025 KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Osmangazi Köprüsü: 798 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47,5 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47,5 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

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Köprü ve Otoyollara Dev Zam! Araç Sahipleri Ecel Terleri Dökecek - Resim: 4

2025 OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL

İzmir-Aydın Otoyolu: 57,5 TL

İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL

Anadolu Otoyolu: 269 TL

Avrupa Otoyolu: 133 TL

Çukurova Otoyolları: 80 TL ve 156 TL

Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL

Malkara-Çanakkale Otoyolu: 785 TL

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Köprü ve Otoyollara Dev Zam! Araç Sahipleri Ecel Terleri Dökecek - Resim: 5

ZAMLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Açıklanan rakamlar, araç sahipleri tarafından büyük bir dikkatle inceleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi duyurusuyla netleşmesi beklenen zam oranları, hem bireysel hem de ticari araç kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Zamların yürürlüğe gireceği tarih ise merakla bekleniyor.

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