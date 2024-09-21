Konyalı Kozmetik Devi İflas Etti: Konkordato Talebi Reddedildi
Konya sanayisinin önemli oyuncularından biri olan Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya'nın konkordato başvurusu, mahkeme tarafından kabul edilmedi ve iflas kararı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da 26 yıldır faaliyet gösteren dev firma, küresel ekonomik krizle birlikte yaşadığı zorlukların üstesinden gelemedi ve kepenk kapatmak zorunda kaldı.
Son yıllarda Türkiye'de artan konkordato ve iflas ilanları, piyasalarda tedirginlik yaratırken, uzmanlar bu durumu ekonomik dalgalanmaların doğal bir sonucu olarak değerlendiriyor.
Geçtiğimiz yıl Konya'da konkordato talebinde bulunan Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına hükmedildi. Bu karar, firmanın uzun süredir devam eden mali sıkıntılarının sonunda geldiğini göstermiş oldu.
MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN KARAR
Mahkemenin ilanı şu şekilde:
Davacı Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya A.Ş. (V.N.965****) tarafından mahkememizde açılan konkordato davasının sonunda; Mahkememizin 11/09/2024 tarihli duruşmasında, konkordato davasının reddine, mahkememizin 23/11/2023 tarihli ara kararı ile verilen geçici mühletin ve 13/03/2024 tarihli duruşmasında verilen kesin mühletin, bütün ihtiyati tedbirlerin ve konkordato şerhlerinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal kaldırılmasına, davacı şirketin 11/09/2024 tarih, saat 14:30 itibariyle İFLASINA, davacı şirkete geçici konkordato komiseri olarak atanan Abdulkadir Çetin'in görevinin de 11/09/2024 tarihi itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Konya 1. İcra (İflas) Müdürlüğü'nün 2024/2 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu İLAN OLUNUR.
KONYA'DA 26 YIL ÖNCE KURULMUŞ
1998 yılında Konya'da kurulan ve yüzlerce çeşit kozmetik ürün üreten Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya, 11 Eylül 2024 tarihinde iflas kararı aldı. Yaklaşık 50 kişiyi istihdam eden firma, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla da tanınıyordu. Uzun yıllar boyunca sektördeki başarılarıyla dikkat çeken firma, ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.