Konyalı Kozmetik Devi İflas Etti: Konkordato Talebi Reddedildi

Konya'da 26 yıldır faaliyet gösteren dev firma, küresel ekonomik krizle birlikte yaşadığı zorlukların üstesinden gelemedi ve kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Son yıllarda Türkiye'de artan konkordato ve iflas ilanları, piyasalarda tedirginlik yaratırken, uzmanlar bu durumu ekonomik dalgalanmaların doğal bir sonucu olarak değerlendiriyor.

Geçtiğimiz yıl Konya'da konkordato talebinde bulunan Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına hükmedildi. Bu karar, firmanın uzun süredir devam eden mali sıkıntılarının sonunda geldiğini göstermiş oldu.