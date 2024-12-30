Konya'da Jeotermal Serada İlk Hasat yapıldı! 2 Bin Kişiye İş Kapısı
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir ilçesinde yapımı devam eden jeotermal serada ilk çilek hasadı gerçekleştirildi. Tamamlandığında Avrupa’nın en büyük örtü altı jeotermal serası olacak bu proje, 2025 yılında 535 dekar alana ulaşarak 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve üretimde öncü şehirlerden biri olan Konya, kış mevsiminde çilek hasadı yaparak dikkatleri üzerine çekti. Akşehir ilçesi Gözpınarı Mahallesi’nde yer alan ve jeotermal suyla ısıtılan serada, çilek hasadı protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Hasat sonrası ürünler, katılımcılara ikram edildi.
Hasada, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Doğru, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Rafet Akçetin ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam katıldı.
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK SERASI OLACAK
BST Firması tarafından kurulan jeotermal sera, 2025 yılı Ekim ayında tam kapasiteyle faaliyete geçecek. 535 dekarlık alana ulaşacak tesis, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü en büyük örtü altı üretim alanı olacak. Burada çilek ve domates üretimi gerçekleştirilerek ihracata yönelik ürünler yetiştirilecek ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlanacak.