Konya'da Jeotermal Serada İlk Hasat yapıldı! 2 Bin Kişiye İş Kapısı

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK SERASI OLACAK

BST Firması tarafından kurulan jeotermal sera, 2025 yılı Ekim ayında tam kapasiteyle faaliyete geçecek. 535 dekarlık alana ulaşacak tesis, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü en büyük örtü altı üretim alanı olacak. Burada çilek ve domates üretimi gerçekleştirilerek ihracata yönelik ürünler yetiştirilecek ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlanacak.