Konutta Yeni Dönem Resmen Başladı: Bunları e-Devlet Üzerinden Yapmak Şart Oldu

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Emlak sahipleri, E-Devlet sistemi üzerinden taşınmazlarını seçerek emlakçıları yetkilendirebilecek. Emlakçılar, aldıkları yetkiyle ilan portallarına doğrulanmış ilanlar verebilecekler. Bu sistem, hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak ve tüketiciyi koruma amacıyla sürece resmi bir boyut kazandıracak.

3 AY SÜRESİ VE ŞARTLAR

Taşınmaz sahiplerinin emlakçıya verdiği yetkilendirme en az 3 ay geçerli olacak ve bu süre taşınmaz sahibi tarafından uzatılabilecek. Yetki iptali yapılsa dahi ilan kısa süre içerisinde yayından kaldırılmayacak. Bununla birlikte, söz konusu taşınmaz için birden çok emlakçı da yetkilendirilebilecek.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DE GELECEK

Bu sistem ilk olarak emlak sektöründe uygulanmaya başlasa da ilerleyen dönemde otomotiv sektörü için de benzer bir doğrulanmış ilan düzenlemesi planlanıyor. Böylece, sahte ve yanıltıcı ilanların önüne geçilmesi ve şeffaflık sağlanması hedefleniyor.