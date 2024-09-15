Konutta Yeni Dönem Resmen Başladı: Bunları e-Devlet Üzerinden Yapmak Şart Oldu
Ticaret Bakanlığı'nın, tüketiciyi fahiş fiyatlar ve sahte ilanlardan korumak amacıyla hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bugün itibarıyla uygulamaya girdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Emlak sektörüne önemli bir yenilik getiren bu sistem, 1 Ocak itibarıyla tam anlamıyla devreye girecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada bu sistemin ayrıntılarına değindi.
Tüketicileri korumak amacıyla geliştirilen EİDS, emlak sektöründeki ilanların doğrulanmasını sağlayarak fahiş fiyatlar ve sahte ilanların önüne geçmeyi hedefliyor. Artık ilan vermek isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekecek. E-Devlet üzerinden taşınmazlarını emlakçılara yetkilendiren vatandaşlar, doğrulanmış ilanlar sayesinde güvenli bir şekilde ilan verebilecek.
YETKİ BELGESİ ARTIK ZORUNLU
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, şu anda yaklaşık 70 bin emlakçı yetki belgesi aldı ve yıl sonuna kadar bu rakamın 90 bine ulaşması bekleniyor. Yetki belgesi olmayan emlakçılar ise artık ilan veremeyecek. Bu düzenleme, sahte ilanların yanı sıra kayıt dışı emlakçılıkla mücadelede de önemli bir adım olacak.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Emlak sahipleri, E-Devlet sistemi üzerinden taşınmazlarını seçerek emlakçıları yetkilendirebilecek. Emlakçılar, aldıkları yetkiyle ilan portallarına doğrulanmış ilanlar verebilecekler. Bu sistem, hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak ve tüketiciyi koruma amacıyla sürece resmi bir boyut kazandıracak.
3 AY SÜRESİ VE ŞARTLAR
Taşınmaz sahiplerinin emlakçıya verdiği yetkilendirme en az 3 ay geçerli olacak ve bu süre taşınmaz sahibi tarafından uzatılabilecek. Yetki iptali yapılsa dahi ilan kısa süre içerisinde yayından kaldırılmayacak. Bununla birlikte, söz konusu taşınmaz için birden çok emlakçı da yetkilendirilebilecek.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DE GELECEK
Bu sistem ilk olarak emlak sektöründe uygulanmaya başlasa da ilerleyen dönemde otomotiv sektörü için de benzer bir doğrulanmış ilan düzenlemesi planlanıyor. Böylece, sahte ve yanıltıcı ilanların önüne geçilmesi ve şeffaflık sağlanması hedefleniyor.