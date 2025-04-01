Konutta Sistem Tümden Değişiyor! Resmen Yürürlüğe Girdi: Faturalarda Büyük Düşüş Yaşanacak
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), binalarda yeni dönem için düğmeye bastı. Getirilen standartlarla birlikte faturalarda önemli ölçüde tasarruf edilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından enerji tasarrufunu artırmak amacıyla revize edilen bina yalıtım standartları bugün (1 Nisan) itibarıyla zorunlu hale geldi. Güncellenen TS 825 standardı, ısı kayıplarını en aza indirerek enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.
ISITMA VE SOĞUTMA MALİYETLERİ DÜŞECEK
Yeni düzenlemeyle, daha önce dört bölgeye ayrılan yalıtım sınıflandırması altı bölgeye çıkarıldı. Binalarda ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan kurallar, zemin ısı transferinden bina malzemelerine kadar geniş bir kapsamı içeriyor.
FATURALAR YÜZDE 25 DAHA AZ ÖDENECEK
Bu değişikliklerin, enerji faturalarında %25’e varan düşüş sağlaması ve yıllık 2,5 teravat saat enerji tasarrufu ile Atatürk Barajı’nın üç aylık üretimine eşdeğer bir kazanım yaratması bekleniyor. Ayrıca, karbon salımının yılda 600 milyon ton azaltılmasıyla çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanması hedefleniyor.