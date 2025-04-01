Konutta Sistem Tümden Değişiyor! Resmen Yürürlüğe Girdi: Faturalarda Büyük Düşüş Yaşanacak

FATURALAR YÜZDE 25 DAHA AZ ÖDENECEK

Bu değişikliklerin, enerji faturalarında %25’e varan düşüş sağlaması ve yıllık 2,5 teravat saat enerji tasarrufu ile Atatürk Barajı’nın üç aylık üretimine eşdeğer bir kazanım yaratması bekleniyor. Ayrıca, karbon salımının yılda 600 milyon ton azaltılmasıyla çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanması hedefleniyor.