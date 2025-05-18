Konutta Aylar Sonra Bir İlk! Uzmanı Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı

KREDİLİ SATIŞLARDA SIÇRAMA

Nisan ayında ipotekli yani kredili satışlarda adeta patlama yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 oranında artışla 17 bin 465 adet ipotekli konut satıldı. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin oranı ise yüzde 14,8 olarak belirlendi.

Özellikle faiz oranlarındaki gevşeme, ilk dört aylık dönemde ipotekli satışları da tetikledi. Ocak-nisan arasında gerçekleşen kredili satışlar geçen yıla göre yüzde 99,4 artış göstererek 69 bin 194 adede çıktı.

Yılın ilk dört ayında ulaşılan 454 bin 145 adetlik satış, Türkiye'de daha önce aynı dönemde elde edilen en yüksek konut satış rakamı olan 2022'deki 453 bin 121’i de geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.