Konutta Aylar Sonra Bir İlk! Uzmanı Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı
2024 yılının ilk dört ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla dikkat çekici bir yükseliş kaydederek yüzde 27,9 artışla 454 bin 145 adede ulaştı. Bu veri, şimdiye kadarki en yüksek ocak-nisan dönemi satışı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı verilerine göre, ülke genelinde konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Bu rakam, Türkiye konut piyasasında bugüne kadar görülen en yüksek ikinci nisan verisi olma özelliğini taşıyor.
KREDİLİ SATIŞLARDA SIÇRAMA
Nisan ayında ipotekli yani kredili satışlarda adeta patlama yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 oranında artışla 17 bin 465 adet ipotekli konut satıldı. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin oranı ise yüzde 14,8 olarak belirlendi.
Özellikle faiz oranlarındaki gevşeme, ilk dört aylık dönemde ipotekli satışları da tetikledi. Ocak-nisan arasında gerçekleşen kredili satışlar geçen yıla göre yüzde 99,4 artış göstererek 69 bin 194 adede çıktı.
Yılın ilk dört ayında ulaşılan 454 bin 145 adetlik satış, Türkiye'de daha önce aynı dönemde elde edilen en yüksek konut satış rakamı olan 2022'deki 453 bin 121’i de geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.
'YÜKSELME BEKLENTİSİ FİYATLARI ARTIRIYOR'
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, nisan ayında hem bir önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine göre satışların ciddi oranda arttığını belirterek, bu durumun temelinde konut kredi faizlerine yönelik iyimser beklentilerin olduğunu vurguladı. Şişik, “Bunun en büyük nedeni, faizler yüksek olsa da önümüzdeki dönemde kredi oranlarındaki düşüşün ardından konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği beklentisidir. Bunu, kredili satışlarda yaşanan artıştan anlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
'SIFIR KONUTA TALEP CANLANDI'
Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş ise 2023’te yüksek maliyetler ve faizler nedeniyle durgun seyreden piyasada bu yıl toparlanma sinyalleri alındığını söyledi. Güneş, nisan ayında satılan 118 bin konuttan yaklaşık 43 bininin sıfır konutlardan oluştuğunu belirtti.
Güneş, “Sıfır konut satışında da hareketlenmenin başladığını görüyoruz. İlk 4 ay toplamında 454 bin konutu geçtik. Bu sene ilk 6 ayda 700 bini aşacağız gibi görünüyor. Geçen sene son 6 ayda 1 milyona yakın konut satılmıştı. Bu sene 1,5 milyonun üstüne çıkmamız olası görünüyor” açıklamasında bulundu.