Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Bankaların kredi geri ödeme tablosunda son durum belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son üç ayda toplam 750 baz puan faiz indirimi yaparken, bu durum kredi faizlerine de yansıdı. Politika faizinin %42,50 seviyesine çekilmesiyle bankalar, kredi faiz oranlarında aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Peki, en düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar? İşte detaylar...

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Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 2

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN EN UYGUN FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME TABLOSU

18 Mart 2025 itibarıyla en düşük faiz oranını sunan banka ve geri ödeme detayları:

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Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 3

KREDİ TUTARI: 1 MİLYON TL

Vade: 120 ay

Faiz Oranı: %2,68

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 27 bin 970 TL

Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 380 bin TL

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Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 4

250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ İÇİN EN UYGUN FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME TABLOSU

18 Mart 2025 itibarıyla 24 ay vadeli en düşük faizli taşıt kredisi detayları:

KREDİ TUTARI: 250 BİN TL

Vade: 24 ay

Faiz Oranı: %3,10

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 16 bin 447 TL

Toplam Geri Ödeme: 396 bin 168 TL

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Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti - Resim: 5

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN EN UYGUN FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME TABLOSU

14 Mart 2025 itibarıyla 12 ay vadeli en düşük faizli ihtiyaç kredisi detayları:

KREDİ TUTARI: 100 BİN TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %3,29

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 10 bin 827 TL

Toplam Geri Ödeme: 130 bin 501 TL

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