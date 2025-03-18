Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Bankaların kredi geri ödeme tablosunda son durum belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son üç ayda toplam 750 baz puan faiz indirimi yaparken, bu durum kredi faizlerine de yansıdı. Politika faizinin %42,50 seviyesine çekilmesiyle bankalar, kredi faiz oranlarında aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Peki, en düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar? İşte detaylar...
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN EN UYGUN FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME TABLOSU
18 Mart 2025 itibarıyla en düşük faiz oranını sunan banka ve geri ödeme detayları:
KREDİ TUTARI: 1 MİLYON TL
Vade: 120 ay
Faiz Oranı: %2,68
Banka: Kuveyt Türk
Aylık Taksit: 27 bin 970 TL
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 380 bin TL
250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ İÇİN EN UYGUN FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME TABLOSU
18 Mart 2025 itibarıyla 24 ay vadeli en düşük faizli taşıt kredisi detayları:
KREDİ TUTARI: 250 BİN TL
Vade: 24 ay
Faiz Oranı: %3,10
Banka: Kuveyt Türk
Aylık Taksit: 16 bin 447 TL
Toplam Geri Ödeme: 396 bin 168 TL
100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN EN UYGUN FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME TABLOSU
14 Mart 2025 itibarıyla 12 ay vadeli en düşük faizli ihtiyaç kredisi detayları:
KREDİ TUTARI: 100 BİN TL
Vade: 12 ay
Faiz Oranı: %3,29
Banka: ON Dijital
Aylık Taksit: 10 bin 827 TL
Toplam Geri Ödeme: 130 bin 501 TL