Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son üç ayda toplam 750 baz puan faiz indirimi yaparken, bu durum kredi faizlerine de yansıdı. Politika faizinin %42,50 seviyesine çekilmesiyle bankalar, kredi faiz oranlarında aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Peki, en düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar? İşte detaylar...