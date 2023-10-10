Konut satışında yeni dönem: 1 Kasım'da başlıyor
Hükümet emlaktaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni önlemler almaya devam ediyor.
1 Kasım'dan itibaren emlak satışlarına e-Devlet üzerinden bir şart getirilecek.
Emlak satışına kimlik doğrulaması geliyor. Artık olmayan konut ilanı koyarak fahiş fiyatlarla piyasa yükseltilemeyecek.
Mal sahibi olarak ilan giren kişilerin gerçekten o taşınmazın sahibi olup olmadığına bakılacak.
Aynı zamanda yakını olarak girenler de e-Devlet üzerinden doğrulanabilecek.
SAHTE İLANLAR BİRER BİRER DÜŞÜRÜLECEK
e-Devlet üzerinden kurulacak kimlik doğrulamayla sahte ilanlar sistemden birer birer düşürülecek.
Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "e-Devlet sisteminin başlamasıyla birlikte sitemdeki şu anda özellikle gayrimenkul piyasalarındaki sahte ilanlara tamamıyla son gelecek.
Düşünün ki T.C. numarasını gireceksiniz, tapu kayıtlarını gireceksiniz aslında her şey sistematiğe girecek. Rakamlar e-Devlet üzerinden kontrol mekanizması işleyecek.
O sahte ilanların önü kesilmiş olacak. Dolayısıyla bu ceza yaptırımlarıyla birlikte gayrimenkul sektörünün tamamıyla yıl sonuna kadar canlanmasını birlikte gözlemleyeceğiz.
e-devlet sistemine geçmesiyle birlikte hem haklarınız korunmuş olacak hem sizin adınıza başka bir kişinin ilan girmesine engel olmuş olacaksınız. " dedi.
ATV Haber'in haberine göre Ticaret Bakanlığı işi bir hayli sıkı tutuyor. Son bir ayda ilanları fahiş olarak yükselten ve piyasayı manipüle edenlere ceza yağdı.