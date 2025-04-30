Konut Piyasasında Dev Hareketlilik: Gayrimenkul Uzmanı 'Devam Edecek' Dedi, Bombayı Patlattı

İLK ÇEYREKTE BÜYÜK ARTIŞ

İMSİFED Başkanı Şeref Demir, ilk çeyrekte konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 20 artarak 336 bine yaklaştığını belirtirken, faizlerin düşmesi ve sektörün desteklenmesi halinde yılın ikinci yarısında da satış ivmesinin süreceğini ifade etti.