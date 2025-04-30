Konut Piyasasında Dev Hareketlilik: Gayrimenkul Uzmanı 'Devam Edecek' Dedi, Bombayı Patlattı
Konut fiyatları 10 milyon liranın üstüne çıktı. Uzman isimler, konut piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Konut fiyatlarının 10 milyon lirayı geçmesiyle birlikte vatandaşlar ikinci el konuta yönelirken, sektör temsilcileri kentsel dönüşüm teşvikleri ve finansman modellerinin etkisiyle satışların artmaya devam edeceğini öngörüyor.
İLK ÇEYREKTE BÜYÜK ARTIŞ
İMSİFED Başkanı Şeref Demir, ilk çeyrekte konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 20 artarak 336 bine yaklaştığını belirtirken, faizlerin düşmesi ve sektörün desteklenmesi halinde yılın ikinci yarısında da satış ivmesinin süreceğini ifade etti.
'KONUT SATIŞLARI 1,5 MİLYONU AŞACAK'
BTSO Komite Başkanı Özkan Aydemir ise 2025'te konut satışlarının 1,5 milyonu aşabileceğini belirterek, vatandaşların tekrar gayrimenkule yöneldiğini ve artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da süreceğini vurguladı.