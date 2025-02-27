Konut Kredisinde Son Durum Belli Oldu: Ev Almanın Tam Zamanı mı?
Ev sahibi olmak isteyenler, konut kredisi faiz oranlarındaki gevşemeyi fırsata çevirmeye başladı. Ortalama %3.3 seviyesine gerileyen faiz oranları, en düşük %2.75 olarak kaydedilirken, kredi kullanımında artış yaşanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut kredisi hacmi ise 529 milyar lirayı aştı. Peki, kredi kullanımı hangi koşullarda gerçekleşiyor, yapılandırma avantajlı mı ve güncel ödeme planları nasıl? İşte detaylar…
KONUT KREDİSİNE TALEP ARTIYOR
Son aylarda beklemede olan konut talebi hareketlenmeye başladı. Faiz oranları halen yüksek seviyelerde olsa da yaşanan düşüş, kredi kullanımını artırdı. Şu an piyasadaki ortalama konut kredisi faizi %3.3 seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan, “Faizler düştüğünde kredimi yapılandırırım” düşüncesi de kredi talebini artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında konut kredisiyle alınan ev sayısı 16 bin 726 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %182.8 oranında bir artış yaşanırken, toplam konut satışları içinde kredi kullanım oranı %14.9’a yükseldi. Böylece son 19 ayın en yüksek kredi payı kaydedildi.
FAİZLER YÜZDE 3'ÜN ALTINA DÜŞÜYOR
Merkez Bankası’nın 14 Şubat 2025 tarihli verilerine göre, konut kredilerinde yıllık faiz ortalaması %40.03, yani aylık %3.3 seviyesinde bulunuyor. Yılın başında bu oran %40.87 idi (aylık %3.40). Kredi faizlerindeki bu kademeli düşüş, bankalar arasında farklılık gösteriyor. Şu an bazı bankalarda faiz oranı %2.75 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Çoğu banka, konut kredisi faizlerini %3’ün altına çekmeye başladı.
YAPILANDIRMA AVANTAJ SAĞLIYOR MU?
Kredi faizlerinin düşme beklentisiyle kredi çeken tüketiciler, ilerleyen dönemlerde yapılandırma avantajı elde edebilir. Örneğin, %2.79 faizle 10 yıllık vadede çekilen 1 milyon TL’lik bir kredi, 2 yıl sonra faizler %1.5 seviyesine gerilediğinde yeniden yapılandırıldığında 675 bin 536 TL tasarruf sağlıyor. Ayrıca, aylık taksit tutarı 28 bin 966 TL’den 17 bin 374 TL’ye düşüyor.
Ancak kredi yapılandırma sürecinde erken kapatma cezası devreye giriyor. Kalan vade 36 aydan azsa kapatılacak tutarın %1’i, 36 aydan fazlaysa %2’si oranında bir ek masraf çıkabiliyor.
TERS ORANTI DÖNEMİ BAŞLADI
Faizlerdeki düşüş, konut fiyatlarına da yukarı yönlü ivme kazandırdı. Merkez Bankası’nın ocak ayı verilerine göre, konut fiyat endeksi bir önceki aya göre %4.7 arttı. Bu, son 16 ayın en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi. Yıllık bazda ise nominal fiyat artışı %31.9 oldu. Enflasyondan arındırıldığında ise reel fiyatlar %7.2 gerileyerek tek haneli düşüş seviyesine indi.
KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANLARI
Güncel faiz oranları baz alınarak hesaplanan konut kredisi ödeme planı şu şekilde:
1.000.000 TL kredi: Aylık taksit 33.603 TL, toplam geri ödeme 3.432.365 TL
2.000.000 TL kredi: Aylık taksit 57.206 TL, toplam geri ödeme 6.864.730 TL
3.000.000 TL kredi: Aylık taksit 85.809 TL, toplam geri ödeme 10.297.095 TL
4.000.000 TL kredi: Aylık taksit 114.412 TL, toplam geri ödeme 13.729.460 TL
5.000.000 TL kredi: Aylık taksit 143.015 TL, toplam geri ödeme 17.161.826 TL
KİMLER KONUT KREDİSİ KULLANABİLİYOR?
1. İlk Kez Ev Alacaklar: İlk defa ev sahibi olacak kişiler, kredi kullanımında avantajlı konumda. Evin değerine ve enerji sınıfına bağlı olarak %90’a kadar kredi kullanabiliyorlar.
2. İkinci Kez Ev Alacaklar: 2023 yılı öncesinde, birden fazla evi olanlar dahi evin %90’ına kadar kredi kullanabiliyordu. Ancak, BDDK’nın aldığı karar doğrultusunda ikinci evini almak isteyenlere %75 sınırı getirildi. Kentsel dönüşüm projeleri ise bu kapsam dışında tutuluyor.