Konut Kredisinde Son Durum Belli Oldu: Ev Almanın Tam Zamanı mı?

KONUT KREDİSİNE TALEP ARTIYOR

Son aylarda beklemede olan konut talebi hareketlenmeye başladı. Faiz oranları halen yüksek seviyelerde olsa da yaşanan düşüş, kredi kullanımını artırdı. Şu an piyasadaki ortalama konut kredisi faizi %3.3 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, “Faizler düştüğünde kredimi yapılandırırım” düşüncesi de kredi talebini artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında konut kredisiyle alınan ev sayısı 16 bin 726 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %182.8 oranında bir artış yaşanırken, toplam konut satışları içinde kredi kullanım oranı %14.9’a yükseldi. Böylece son 19 ayın en yüksek kredi payı kaydedildi.