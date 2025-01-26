Konut Kredisinde Faiz Oranları Düşüşe Geçti: 2 Milyon Liranın Geri Ödemesinde Yeni Tablo Belli Oldu

120 AY VADELİ 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI

En düşük faiz oranı olan yüzde 2,79 ile 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi kullanan bir tüketici, aylık 57 bin 932 TL ödeme yapacak ve toplamda 6 milyon 974 bin 417 TL geri ödeme gerçekleştirecek.