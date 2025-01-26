Konut Kredisinde Faiz Oranları Düşüşe Geçti: 2 Milyon Liranın Geri Ödemesinde Yeni Tablo Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Merkez’in kararı sonrasında bankaların konut kredisi faiz oranları da gerilemeye başladı
Faiz oranlarının yüzde 45 seviyesine çekilmesi, üst üste iki ayda yapılan indirimlerle birlikte piyasalar tarafından "faiz düşüş trendi devam ediyor" şeklinde yorumlandı. Ekonomistlere göre, bu gelişme özellikle emlak sektöründe hareketliliği artıracak.
KONUT KREDİLERİNDE FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını yeniden düzenledi. 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik bir konut kredisi için aylık ödeme ve toplam geri ödeme tutarları netleşirken, oranlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
120 AY VADELİ 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI
En düşük faiz oranı olan yüzde 2,79 ile 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi kullanan bir tüketici, aylık 57 bin 932 TL ödeme yapacak ve toplamda 6 milyon 974 bin 417 TL geri ödeme gerçekleştirecek.
BANKA BANKA FAİZ ORANLARI VE TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARLARI
Akbank: Faiz Oranı %2,85, Aylık Taksit: 59.025 TL, Toplam Ödeme: 7.107.415 TL
Garanti BBVA: Faiz Oranı %2,91, Aylık Taksit: 60.124 TL, Toplam Ödeme: 7.251.293 TL
Ziraat Bankası: Faiz Oranı %2,79, Aylık Taksit: 57.932 TL, Toplam Ödeme: 6.974.417 TL
QNB Finansbank: Faiz Oranı %2,84, Aylık Taksit: 58.843 TL, Toplam Ödeme: 7.082.472 TL
İş Bankası: Faiz Oranı %3,00, Aylık Taksit: 61.780 TL, Toplam Ödeme: 7.436.140 TL
Halkbank: Faiz Oranı %3,40, Aylık Taksit: 69.253 TL, Toplam Ödeme: 8.332.928 TL
TEB: Faiz Oranı %3,00, Aylık Taksit: 61.780 TL, Toplam Ödeme: 7.435.058 TL
KuveytTürk: Faiz Oranı %2,99, Aylık Taksit: 61.595 TL, Toplam Ödeme: 7.413.998 TL
KONUTTA YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANDI
Uzmanlar, faiz oranlarındaki bu düşüşün emlak sektöründe ciddi bir canlanmaya yol açacağını belirtiyor. Faizlerin daha da gerilemesiyle konut talebinin artması beklenirken, özellikle konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için bu dönemin bir fırsat olduğu ifade ediliyor.