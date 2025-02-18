Konut Kredisinde En Düşük Faiz Oranı Görüldü! 1 Milyon ve 500 Bin Liranın Geri Ödemesi Değişti
Konut kredilerinde faiz oranlarıyla ilgili dikkat çeken değişimler yaşanmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla 5 yıl vadeli konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,75'e gerileyerek en düşük seviyeye ulaştı. Ancak 10 yıl vadeli kredilerde küçük çaplı bir artış gözlemlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, düşük faizli kredi kampanyası beklentisi içindeyken, faiz oranlarındaki düşüş ivme kaybetti. Peki, 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin geri ödeme tablosu nasıl şekilleniyor?
FAİZLERDE DÜŞÜŞ YAVAŞLADI
Son haftalarda konut kredisi faizlerinde belirgin bir düşüş yaşansa da, Ocak ayı enflasyonunun beklentileri aşması ve Şubat ayına ilişkin tahminlerin yükselmesi, faiz oranlarındaki düşüş hızını yavaşlattı.
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN GERİ ÖDEME PLANI
Kuveyt Türk, 5 yıl vadeli konut kredilerinde yüzde 2,75 faiz oranı ile en uygun seçeneği sunan bankalar arasında yer alıyor. Bu faiz oranıyla 1 milyon TL’lik kredi kullanan bir kişi, toplamda 2 milyon 53 bin TL geri ödeme yapacak, aylık taksit tutarı ise 34 bin 220 TL olacak.
10 yıl vadeli kredilerde ise faiz oranı yine yüzde 2,75 seviyesinde seyrediyor. Bu durumda 1 milyon TL kredinin toplam geri ödemesi 3 milyon 432 bin TL'yi buluyor. Aylık taksit miktarı ise 28 bin 600 TL olarak hesaplanıyor.
500 BİN TL KONUT KREDİSİ İÇİN GÜNCEL ÖDEME PLANI
500 bin TL’lik kredi için de en düşük faiz oranı yüzde 2,75 olarak belirlendi. Bu orana göre:
5 yıl vadeli 500 bin TL kredinin toplam geri ödemesi 1 milyon 47 bin 675 TL olurken, aylık taksit 17 bin 110 TL seviyesinde.
10 yıl vadede ise toplam geri ödeme ise 1 milyon 737 bin 256 TL’yi bulurken, aylık taksit ödemesi 14 bin 301 TL olarak hesaplanıyor.
KONUT KREDİSİ HACMİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR
Konut kredisi kullanımına olan talep hız kesmeden devam ediyor. 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında konut kredisi hacmi yaklaşık 2,5 milyar TL artarak 526 milyar TL’ye ulaştı. 2025’in ilk ayında konut satışlarında yüzde 39,7’lik bir artış yaşandı. Ancak, Aralık 2024 ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 47,2’lik bir düşüş görüldü.