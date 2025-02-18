Konut Kredisinde En Düşük Faiz Oranı Görüldü! 1 Milyon ve 500 Bin Liranın Geri Ödemesi Değişti

FAİZLERDE DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Son haftalarda konut kredisi faizlerinde belirgin bir düşüş yaşansa da, Ocak ayı enflasyonunun beklentileri aşması ve Şubat ayına ilişkin tahminlerin yükselmesi, faiz oranlarındaki düşüş hızını yavaşlattı.

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN GERİ ÖDEME PLANI

Kuveyt Türk, 5 yıl vadeli konut kredilerinde yüzde 2,75 faiz oranı ile en uygun seçeneği sunan bankalar arasında yer alıyor. Bu faiz oranıyla 1 milyon TL’lik kredi kullanan bir kişi, toplamda 2 milyon 53 bin TL geri ödeme yapacak, aylık taksit tutarı ise 34 bin 220 TL olacak.

10 yıl vadeli kredilerde ise faiz oranı yine yüzde 2,75 seviyesinde seyrediyor. Bu durumda 1 milyon TL kredinin toplam geri ödemesi 3 milyon 432 bin TL'yi buluyor. Aylık taksit miktarı ise 28 bin 600 TL olarak hesaplanıyor.