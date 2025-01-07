Konut Kredisinde Bir İlk! Faiz Oranları Düştü, Geri Ödeme Tablosu Değişti

26 Aralık'ta politika faizinin 2,5 puan düşürülerek yüzde 47,5'e çekilmesi, bankaların konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Bu gelişme, özellikle konut almayı planlayanlar için ödeme koşullarını daha cazip hale getirdi.

Bankaların yeni faiz oranlarına göre 1 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli bir konut kredisi çeken kişinin aylık taksit ödemesi 29 bin 878 TL'ye geriledi. Toplam ödeme miktarı ise 3,6 milyon TL'ye düştü. Bu kapsamda, 10 yıl boyunca ödenecek toplam faiz tutarı ise 2 milyon 585 bin TL olarak hesaplandı.