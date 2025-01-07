Konut Kredisinde Bir İlk! Faiz Oranları Düştü, Geri Ödeme Tablosu Değişti
Merkez Bankası'nın 22 ay aradan sonra gerçekleştirdiği faiz indirimi, emlak sektöründe hareketlilik yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
26 Aralık'ta politika faizinin 2,5 puan düşürülerek yüzde 47,5'e çekilmesi, bankaların konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Bu gelişme, özellikle konut almayı planlayanlar için ödeme koşullarını daha cazip hale getirdi.
Bankaların yeni faiz oranlarına göre 1 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli bir konut kredisi çeken kişinin aylık taksit ödemesi 29 bin 878 TL'ye geriledi. Toplam ödeme miktarı ise 3,6 milyon TL'ye düştü. Bu kapsamda, 10 yıl boyunca ödenecek toplam faiz tutarı ise 2 milyon 585 bin TL olarak hesaplandı.
EMLAK SEKTÖRÜ HAREKETLİ BAŞLADI
Faiz indirimi, özellikle emlak sektöründe yeni yılın hareketli geçeceğini işaret ediyor. Uzmanlar, düşen kredi faiz oranlarının konut satışlarını artırabileceğini belirtiyor. Peki 1 milyon TL’nin geri ödemesi ve faiz oranları ne oldu? İşte ayrıntılar…
BANKA BANKA GERİ ÖDEME VE FAİZ ORANLARI
Diğer masraflar şöyle;
5 bin TL tahsis ücreti,
13 bin TL ekspertiz ücreti,
1620 TL de ipotek ücreti
HCBC BANK TURKEY YENİ EVİM KREDİSİ
Faiz Oranı %4,59
Aylık Taksit 46.111,34 TL
Toplam Ödeme 5.546.620 TL
ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı %5,25
Aylık Taksit 52.613,36 TL
Toplam Ödeme 6.326.803 TL
ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı %5,89
Aylık Taksit 58.961,37 TL
Toplam Ödeme 7.091.064 TL
ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı %3,50
Aylık Taksit 35.573,17 TL
Toplam Ödeme 4.279.345 TL
DENİZBANK MORTGAGE KREDİSİ
Faiz Oranı %4,21
Aylık Taksit 42.400,78 TL
Toplam Ödeme 5.101.192 TL
GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı %3,03
Aylık Taksit 31.167,07 TL
Toplam Ödeme 3.761.153 TL
ALBARAKA TÜRK KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı %3,00
Aylık Taksit 30.889,92 TL
Toplam Ödeme 3.724.550 TL
ING KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı %3,29
Aylık Taksit 33.590,60 TL
Toplam Ödeme 4.047.132 TL
QNB STANDART MORTGAGE
Faiz Oranı %2,84
Aylık Taksit 29.421,45 TL
Toplam Ödeme 3.547.701 TL
TÜRKİYE FİNANS KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı %3,25
Aylık Taksit 33.215,37 TL
Toplam Ödeme 3.997.904 TL
VAKIF KATILIM KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı %2,99
Aylık Taksit 30.797,66 TL
Toplam Ödeme 3.710.619 TL
İŞ BANKASI EV KREDİSİ
Faiz Oranı %3,00
Aylık Taksit 30.889,92 TL
Toplam Ödeme 3.728.490 TL
KUVEYT TÜRK KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı Oranı %3,09
Aylık Taksit 31.722,98 TL
Toplam Ödeme 3.822.348 TL
AKBANK İLK EVİM KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı %2,89
Aylık Taksit 29.878,54 TL
Toplam Ödeme 3.605.044 TL
YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı %3,08
Aylık Taksit 31.630,18 TL
Toplam Ödeme 3.819.195 TL