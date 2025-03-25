Konut Kredisi, Taşıt Kredisi ve İhtiyaç Kredisinde Faiz Oranları Değişti! İşte En Uygun Bankalar Listesi
Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi çekecekler dikkat. Yeni faiz oranları açıklandı. İşte en uygun faizli kredi veren bankalar listesi…
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, tüketici kredilerindeki büyüme eğilimi sürüyor. 7 Mart haftasında tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 122,36 milyar liraya ulaştı. Bir önceki hafta 2 trilyon 117,10 milyar lira seviyesinde bulunan kredi hacmi, böylece bir haftada 5,26 milyar lira artış kaydetti.
İhtiyaç kredileri 1 trilyon 516,89 milyar TL seviyesine yükselirken, konut kredilerinin toplam hacmi 538,11 milyar TL'ye ulaştı. Taşıt kredileri ise 67,35 milyar TL ile en düşük paya sahip oldu.
İHTİYAÇ KREDİLERİ ARTTI, TAŞIT KREDİLERİ GERİLEDİ
7 Mart haftasında en büyük kredi artışı 3,24 milyar TL ile ihtiyaç kredilerinde gerçekleşti. Konut kredileri hacmi de 3,11 milyar liralık bir artış gösterirken, taşıt kredilerinde ise 1,08 milyar liralık bir düşüş yaşandı.
Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son üç ayda yaptığı 750 baz puanlık faiz indirimi, kredi faizlerinde aşağı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi. Politika faizinin %42,50 seviyesine çekilmesi, kredi kullanmayı planlayan vatandaşların en düşük faizli kredi arayışını artırdı.
EN UYGUN KREDİ FAİZ ORANLARI
14 Mart 2025 itibarıyla en düşük faiz oranlarına sahip konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri şu şekilde:
1 Milyon TL Konut Kredisi (120 Ay Vade)
Banka: Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %2,68
Aylık Taksit: 27.970 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.380.000 TL
250 Bin TL Taşıt Kredisi (24 Ay Vade)
Banka: Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 16.447 TL
Toplam Geri Ödeme: 396.168 TL
100 Bin TL İhtiyaç Kredisi (12 Ay Vade)
Banka: ON Dijital
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 10.827 TL
Toplam Geri Ödeme: 130.501 TL