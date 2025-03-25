Konut Kredisi, Taşıt Kredisi ve İhtiyaç Kredisinde Faiz Oranları Değişti! İşte En Uygun Bankalar Listesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, tüketici kredilerindeki büyüme eğilimi sürüyor. 7 Mart haftasında tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 122,36 milyar liraya ulaştı. Bir önceki hafta 2 trilyon 117,10 milyar lira seviyesinde bulunan kredi hacmi, böylece bir haftada 5,26 milyar lira artış kaydetti.

İhtiyaç kredileri 1 trilyon 516,89 milyar TL seviyesine yükselirken, konut kredilerinin toplam hacmi 538,11 milyar TL'ye ulaştı. Taşıt kredileri ise 67,35 milyar TL ile en düşük paya sahip oldu.