Konut Kredisi Faizinde Rüzgar Ters Esti! En Düşük Faizi Veren Bankalar Belli Oldu

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Bankalar arasında konut kredisi faiz oranları yüzde 2,75 ile yüzde 5,89 arasında değişiyor. Ev sahibi olmak isteyenler, en düşük faizle kredi veren bankaları araştırırken, 1 milyon TL'lik kredi için 6 ve 10 yıl vadeli ödeme planlarının toplam geri ödemesini de merak ediyor.

Peki, hangi banka en düşük konut kredisi faizini sunuyor? 1 milyon TL’lik kredi için toplam geri ödeme ne kadar? İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...