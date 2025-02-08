Konut Kredisi Faizinde Rüzgar Ters Esti! En Düşük Faizi Veren Bankalar Belli Oldu
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların konut kredisi faiz oranlarında değişiklikler yaşandı. Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, en düşük konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45,00 seviyesine çekmesi, bankaların mevduat ve kredi faizlerinde hızlı bir güncellemeye gitmesine neden oldu. Özellikle mevduat faizlerinde yüzde 50’nin üzerindeki oranlar büyük ölçüde ortadan kalkarken, konut kredisi faiz oranlarında da farklı seviyeler ortaya çıktı.
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR OLDU?
Bankalar arasında konut kredisi faiz oranları yüzde 2,75 ile yüzde 5,89 arasında değişiyor. Ev sahibi olmak isteyenler, en düşük faizle kredi veren bankaları araştırırken, 1 milyon TL'lik kredi için 6 ve 10 yıl vadeli ödeme planlarının toplam geri ödemesini de merak ediyor.
Peki, hangi banka en düşük konut kredisi faizini sunuyor? 1 milyon TL’lik kredi için toplam geri ödeme ne kadar? İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...
İŞTE BANKALARIN KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI
ZİRAAT BANKASI (KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 34.789,13 TL
Toplam Ödeme: 2.523.517,36 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.825.457,60 TL
HALKBANK (HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 37.365,01 TL
Toplam Ödeme: 2.716.855,72 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.181.758,60 TL
GARANTİ BBVA (KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 33.083,32 TL
Toplam Ödeme: 2.413.854,04 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 29.786,99 TL
Toplam Ödeme: 3.606.293,80 TL
ALBARAKA (KONUT FİNANSMANI)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 32.362,52 TL
Toplam Ödeme: 2.357.861,44 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.503.688,40 TL
ALTERNATİF BANK (KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 35.612,77 TL
Toplam Ödeme: 2.577.419,44 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.820.057,60 TL
AKBANK (İLK EVİM KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 32.842,35 TL
Toplam Ödeme: 2.392.409,20 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.569.287,60 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI (EV KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 34.054,04 TL
Toplam Ödeme: 2.473.590,88 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.728.490,40 TL
ZİRAAT KATILIM (KONUT FİNANSMANI)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 38.209,73 TL
Toplam Ödeme: 2.764.300,56 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 35.573,17 TL
Toplam Ödeme: 4.281.980,40 TL
DENİZBANK (MORTGAGE KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 44.378,76 TL
Toplam Ödeme: 3.213.970,72 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.106.793,60 TL
VAKIFBANK (SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARIPANJUR KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 36.526,87 TL
Toplam Ödeme: 2.654.434,64 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.066.643,60 TL
QNB (STANDART MORTGAGE)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 32.762,18 TL
Toplam Ödeme: 2.377.666,96 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.549.364,00 TL
VAKIF KATILIM (KONUT FİNANSMANI)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 32.362,52 TL
Toplam Ödeme: 2.345.001,44 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.490.828,40 TL
KUVEYTTÜRK (KONUT FİNANSMANI)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 32.044,20 TL
Toplam Ödeme: 2.330.756,90 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.455.939,30 TL
ANADOLUBANK (KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 53.852,75 TL
Toplam Ödeme: 3.895.698,00 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 52.613,36 TL
Toplam Ödeme: 6.331.903,20 TL
TÜRKİYE FİNANS (KONUT FİNANSMANI)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 35.612,77 TL
Toplam Ödeme: 2.582.369,44 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.713.969,20 TL
YAPI KREDİ (KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 34.707,16 TL
Toplam Ödeme: 2.522.489,52 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 31.630,18 TL
Toplam Ödeme: 3.819.195,60 TL
ING (KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 35.695,52 TL
Toplam Ödeme: 2.591.837,44 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 33.590,60 TL
Toplam Ödeme: 4.052.632,00 TL