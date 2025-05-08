Konut Kiralamada Yeni Dönem! Bir Masraftan Daha Kurtulacaklar: Ev Sahipleri Diken Üstünde...
2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edilirken, yeni hayat kurmaya hazırlanan çiftlere devlet destekli müjdeler art arda geliyor. Bu kapsamda, evlenen çiftlere 30 bin TL kira desteği sağlanmasının yanı sıra, emlakçılardan da önemli bir katkı geliyor.
Kaynak: HaberGlobal
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonuyla hayata geçirilecek kampanya kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren çok sayıda emlak ofisi, yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla kira sözleşmeleri için komisyon ücreti talep etmeyecek. Bu adım, genç çiftlerin ev kurarken karşılaştıkları mali yükü hafifletmeyi hedefliyor.
KOMİSYONSUZ KİRALAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, yaptığı açıklamada, kampanyaya katılan emlak ofislerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan çiftlerden kira komisyon bedeli talep etmeyeceklerini belirtti. Akçam, “30 bin TL kira veren bir çift, bugüne kadar bir o kadar da bize komisyon bedeli ödüyordu. Ancak 2025 yılı Aile Yılı ilan edildiği için bu ücreti talep etmeyeceğiz. Çiftlerimiz sadece kira kontratlarını imzalayacak, ekstra ücret ödemeyecek” dedi.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Uygulamadan yararlanmak isteyen çiftlerin, resmi evlilik tarihlerini belgeleyen evraklarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurusu uygun bulunan çiftlere özel bir barkod verilecek. Bu barkod, kampanyaya katılan emlak ofislerine ibraz edildiğinde komisyonsuz kiralama hakkı tanınacak.
İlk aşamada 100 bin çifti kapsayacak bu destekten, belirlenen kriterleri karşılayan tüm yeni evliler faydalanabilecek. Uygulamanın toplam ekonomik katkısının 2,5 milyar TL'yi bulabileceği öngörülüyor.
EMLAKÇILARDAN EVLİLİK KARARLARINA DESTEK
Akçam, bu sosyal kampanyanın sadece konut kiralama sürecinde kolaylık sağlamayacağını, aynı zamanda gençlerin evlilik kararlarını destekleyeceğini ve aile kurumunu güçlendireceğini vurguladı. “Bu uygulama hem gençlerin evlenmesini teşvik edecek hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Aile yapısının korunmasına emlakçılar olarak bizim de katkımız olması bizi mutlu ediyor” dedi.
EMLAK KOMİSYONU NEDİR? EMLAK KOMİSYONU NE KADAR?
Emlakçıların aldıkları komisyonlar genel olarak satış bedelinin yüzde 2 ila 4ü arasında değişir. Kiralamada ise genellikle kira bedelinin 1 ay tutarını talep eder. Bu oranlar tamamen aynı olmamakla birlikte; yaşanan bölge ve emlak firmasına göre değişiklik gösterebilir.