Konut Kiralamada Yeni Dönem! Bir Masraftan Daha Kurtulacaklar: Ev Sahipleri Diken Üstünde...

KOMİSYONSUZ KİRALAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, yaptığı açıklamada, kampanyaya katılan emlak ofislerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan çiftlerden kira komisyon bedeli talep etmeyeceklerini belirtti. Akçam, “30 bin TL kira veren bir çift, bugüne kadar bir o kadar da bize komisyon bedeli ödüyordu. Ancak 2025 yılı Aile Yılı ilan edildiği için bu ücreti talep etmeyeceğiz. Çiftlerimiz sadece kira kontratlarını imzalayacak, ekstra ücret ödemeyecek” dedi.