Konut Alacaklara Mert Başaran'dan Zaman Uyarısı: Bu Tarihte Alan Çok Kar Edecek

Mert Başaran, bankaların faiz oranları üzerine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın politikalarının belirleyici olduğunu ancak asıl etkenin ülke içindeki risk algısı olduğunu ifade ederek, "Eğer ülkede gündem sakinleşirse, konuşacak konu bile kalmazsa, faizler yüzde 10’a kadar gerileyebilir. İsviçre ve Japonya’da olay yok, faiz de yok. Bizde olay çok, bu da faizi yüksek tutuyor. Çünkü para sahipleri riskin olduğu yerde temkinli davranıyor" dedi.