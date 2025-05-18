Konut Alacaklara Mert Başaran'dan Zaman Uyarısı: Bu Tarihte Alan Çok Kar Edecek
Ekonomist Mert Başaran, konut alımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ihtiyaç ve yatırım amaçlı alımların farklı zamanlamalarla yapılması gerektiğini vurguladı. Başaran, "İhtiyacı olan biri için beklemenin anlamı yok. İmkan bulunduğu anda alım yapılmalı. Ancak yatırım amacı güdenler için en uygun dönem temmuz başı ile ağustos ortası arasıdır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran, bankaların faiz oranları üzerine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın politikalarının belirleyici olduğunu ancak asıl etkenin ülke içindeki risk algısı olduğunu ifade ederek, "Eğer ülkede gündem sakinleşirse, konuşacak konu bile kalmazsa, faizler yüzde 10’a kadar gerileyebilir. İsviçre ve Japonya’da olay yok, faiz de yok. Bizde olay çok, bu da faizi yüksek tutuyor. Çünkü para sahipleri riskin olduğu yerde temkinli davranıyor" dedi.
EKONOMİK BELİRSİZLİK TAHMİNLERİ ZORLAŞTIRIYOR
Ekonomik verilerin öngörülebilirliğine ilişkin yorum yapan Başaran, Merkez Bankası anketlerini değerlendirirken, “Ekonomide en zor şey önümüzdeki ayın ne getireceğini kestirememek. Bazen her şey çok iyiymiş gibi sunuluyor ama gerçekleşmeler beklentilerin altında kalabiliyor, bu da tahminlerin sürekli güncellenmesine neden oluyor” sözlerini kullandı.
FAİZLERİ SPEKÜLATİF HABERLER DE ETKİLİYOR
Ekonomide güven unsurunun altını çizen Başaran, piyasada dolaşan bazı spekülatif haberlerin para sahiplerini tedirgin ettiğini belirtti. Başaran, “Şu bankaya el konulacak, şu holdinge operasyon yapılacak gibi haberler döndükçe yatırımcı geri adım atıyor. Faizi yükseltip yatırımcıyı elde tutmaya çalışıyoruz ama bu durum bize uzun vadede zarar veriyor” dedi.
KONUTTA BALON VAR AMA SATIŞLAR DURMUYOR
Nisan ayında konut satışlarında yaşanan yüzde 56’lık artışı da değerlendiren Başaran, fiyatlardaki şişkinliğe rağmen satışların devam ettiğini söyledi. Geçmişten örnek vererek, “Yıllar önce babam 35 bin dolara ev satıyordu, bugün o evler 200 bin dolara dayandı. O zaman da balon vardı ama satışlar sürdü. Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ve yastık altı birikimler, bu durumu besliyor” ifadelerine yer verdi.
KİRA PİYASASINDA ÜÇLÜ SORUN
Kira piyasasında yaşanan sorunlara dikkat çeken Mert Başaran, uygulamaya konan yüzde 25 zam sınırının piyasayı daralttığını dile getirdi.
Başaran, “Ev sahipleri kiraya vermek istemiyor, düşük kirayla oturanlar yeni eve çıkmak yerine eski evlerini tutmaya devam ediyor. Bazıları ise iki ev kullanıyor, biri kendisi için, diğeri hayvanları için. Bu uygulama iyi niyetle getirildi ama sistemsel bir bozulma yarattı. Kiralık konut bulmak her geçen gün zorlaşıyor” açıklamasını yaptı.