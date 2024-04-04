Konuşması fiyatları uçurdu: Gram altın için yeni tahmin
Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğini vurgulamasının ardından rekor seviyeye yükseldi.
Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istihdam artışlarına ilişkin son okumaların ve beklenenden yüksek enflasyonun bu yıl ekonomi politikasının genel resmini önemli ölçüde değiştirmediğini yinelemesinin ardından bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.
Spot altın, Powell’ın açıklaması sonrası ons başına 2.300 dolar seviyelerini gördü. Ardından şu satlerde ons başına 3 dolar kadar geri çekildi.
Powell açıklamasında, politika yapıcıların faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğünü görmek için bekleyecek zamanı olduğunu belirterek, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğini vurguladı.
New York merkezli bağımsız metal traderı Tai Wong, altın fiyatlarının rekor kırmasına ilişkin olarak "Altın, Powell'ın yoldaki 'tümseklerin' genel olumlu tabloyu değiştirmediğini vurgulamasının ardından artan ticaret hacmiyle bir başka tarihi zirveye yükseldi" dedi.
Son dönemdeki güçlü ekonomik veriler yatırımcıların bu sonuca ilişkin şüphelerini artırsa da, yatırımcılar hala Fed'in 11-12 Haziran'daki politika toplantısında ilk faiz indirimini bekliyor.
Siyasi ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olan altın, güçlü merkez bankası alımları ve güvenli liman talebinin yardımıyla bu yıl şu ana kadar yüzde 11'in üzerinde artış gösterdi.
GÖZLER CUMA GÜNÜNDE
Altın yatırımcılarının gözü Cuma günü duyurulacak olan ABD'nin Mart ayı istihdam raporunda ve önümüzdeki hafta açıklanacak olan yeni enflasyon verilerinde olacak.
BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yurt içinde ise gram altın fiyatı serbest piyasada şu sıralar 2394 liradan değerlenirken, çeyrek altın 4267 lira, Cumhuriyet altını 17.099 lira seviyelerinde bulunuyor.
Mynet'te yer alan habere göre; Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, en kötü senaryoda altında kısa vadede yatay bant olabileceğini belirtti.
"Altında güçlü ve kalıcı düşüşler olmaz" diyen uzman isim, Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla beraber altında güçlü yükselişlerin başlayacağına işaret ederek, ons altın tarafında 2 bin 600 dolar seviyelerinin mümkün olduğunu, gram altında ise 3 bin liranın üzerinin görüleceğini dile getirdi.
Portföylerde altının payının artırılması gerektiğinin altını çizen Eryılmaz, "Bu dönemler alım fırsatı geç kalmamak lazım" yorumunda bulundu.