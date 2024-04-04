Konuşması fiyatları uçurdu: Gram altın için yeni tahmin

"Altında güçlü ve kalıcı düşüşler olmaz" diyen uzman isim, Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla beraber altında güçlü yükselişlerin başlayacağına işaret ederek, ons altın tarafında 2 bin 600 dolar seviyelerinin mümkün olduğunu, gram altında ise 3 bin liranın üzerinin görüleceğini dile getirdi.