Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.
Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağını merakla bekliyordu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyle ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.
Milliyet'teki habere göre konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.