Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.

Konut kiralık zam
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Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu? - Resim: 1

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağını merakla bekliyordu.

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Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu? - Resim: 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyle ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. 

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Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu? - Resim: 3

Milliyet'teki habere göre konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

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Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu? - Resim: 4

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. 

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