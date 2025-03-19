Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 42 Milyon!
Bir zamanlar evlerin en değerli eşyalarından biri olan dikiş makineleri, günümüzde antika severlerin ve koleksiyoncuların ilgisini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çeyizlerin olmazsa olmaz parçalarından biri olan bu antika makineler, artık ikinci el piyasasında 42 milyona kadar fiyatlarla alıcı buluyor. Antika perde furyasından sonra antika dikiş makineleri de rağbet görmeye başladı. Antika dikiş makinesini elinde bulunduranlar, piyasa değerini araştırmaya başladı.
Uzmanlara göre, eski dikiş makinelerinin değer kazanmasının birkaç önemli sebep arasında el işçiliği ve detaylar yer alıyor. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda üretilen makinelerdeki ince işçilik, onları benzersiz kılıyor. Nadir bulunması ve belirli markaların ürettiği sınırlı sayıdaki modeller, koleksiyoncular için büyük önem taşıyor.
Orijinal parçalarıyla hala çalışır durumda olan makineler, daha yüksek fiyatlara satılıyor. Eski dikiş makineleri, yalnızca nostaljik bir obje değil, aynı zamanda endüstriyel tasarımın ve el işçiliğinin simgesi olarak da görülüyor.
İKİNCİ EL PİYASASINDA FİYATLARI REKORA KOŞUYOR
Antika dikiş makinelerine olan ilgi, fiyatları da doğrudan etkiliyor. Özellikle koleksiyon değeri taşıyan bazı modeller, ikinci el platformlarında 50 bin TL’den başlayıp 42 milyon TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.
Antika tutkunları, hem tarihi bir parça edinmek hem de yatırım yapmak amacıyla bu makineleri satın alıyor. Günümüzde, eski dikiş makineleri yalnızca dekoratif bir obje olmanın ötesinde, koleksiyon dünyasında büyük bir yer edinmiş durumda.
Eğer evinizde eski bir dikiş makinesi varsa, onun gerçek değerini öğrenmek için antika uzmanlarına danışabilir ya da koleksiyoncular tarafından takip edilen platformlarda satışa çıkarabilirsiniz.