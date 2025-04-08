Kola, Fanta, Soda ve Meyve Suyuna Dev Zam: Artık Bu Fiyattan Satılacak
Yaz öncesi soğuk içecek fiyatlarına zam geldi. Kola, fanta, soda, meyve suyu ve soğuk çay yeni fiyatlarıyla raflarda yerini alırken, tüketiciler ceplerini daha fazla düşünecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk içecek tüketimi artarken, fiyatlara da yeni zam geldi. Türkiye Bakkallar ve Bayiler Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, gazlı ve meyveli içeceklerde fiyatların yeniden belirlendiğini duyurdu.
Özellikle sıcak havalarda en çok tercih edilen içecekler arasında yer alan kola, fanta, meyve suyu, soda ve soğuk çay gibi ürünlerin fiyatları tüketicinin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı. Yapılan zamlarla birlikte yeni fiyatlar bayilerle de paylaşıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden içecek gruplarına ait yeni zamlı fiyat listesini paylaşan TBYD Başkanı Erol Dündar, 2.5 litre Coca Cola'nın 60 TL’den 70’ye çıktığını belirtti. Zamlı fiyatların market ve büfelerdeki etiketlere en kısa sürede yansıması bekleniyor.
İşte yeni zamlı fiyatlar...