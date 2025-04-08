Kola, Fanta, Soda ve Meyve Suyuna Dev Zam: Artık Bu Fiyattan Satılacak

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk içecek tüketimi artarken, fiyatlara da yeni zam geldi. Türkiye Bakkallar ve Bayiler Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, gazlı ve meyveli içeceklerde fiyatların yeniden belirlendiğini duyurdu.

Özellikle sıcak havalarda en çok tercih edilen içecekler arasında yer alan kola, fanta, meyve suyu, soda ve soğuk çay gibi ürünlerin fiyatları tüketicinin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı. Yapılan zamlarla birlikte yeni fiyatlar bayilerle de paylaşıldı.