Köklü Giyim Devi Bütün Şubelerinde Kepenk İndirdi: 45 Yıllık Serüven Bir Anda Sona Erdi!
Türkiye’nin köklü hazır giyim markalarından Sevenhill, resmen iflasını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
1979 yılında Bektaş Özbek tarafından kurulan Sevenhill, bir dönemin en popüler giyim markalarından biri olarak uzun yıllar sektördeki yerini korudu. Ancak, ekonomik kriz ve artan mali sorunlar markanın iflas sürecine girmesine yol açtı.
BORÇ BATAĞINA SAPLANMIŞTI
Sevenhill, 2013 yılında iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. 2015’te mahkeme tarafından bu talep reddedildi ve şirketin iflasına karar verildi. O dönemde şirketin borçları yaklaşık 80 milyon TL’ye ulaşmıştı. Şirketin iflası, Türkiye’nin hazır giyim sektörü tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.
2 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI
Sevenhill’in iflası, yalnızca markanın kendisini değil, 2 bin çalışanını da olumsuz etkiledi. Şirketin kapanmasıyla binlerce kişi işsiz kaldı. Bu durum, hem çalışanlar hem de markanın müşterileri için büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.
EKONOMİK KRİZ SEKTÖRÜ SERT ETKİLEDİ
Sevenhill’in iflası, Türkiye’deki ekonomik krizin hazır giyim sektörü üzerindeki etkilerini gösterdi. Artan maliyetler, daralan perakende piyasası ve finansman sıkıntıları, markanın sonunu getiren temel faktörler arasında yer aldı.