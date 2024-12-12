Köklü Giyim Devi Bütün Şubelerinde Kepenk İndirdi: 45 Yıllık Serüven Bir Anda Sona Erdi!

2 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Sevenhill’in iflası, yalnızca markanın kendisini değil, 2 bin çalışanını da olumsuz etkiledi. Şirketin kapanmasıyla binlerce kişi işsiz kaldı. Bu durum, hem çalışanlar hem de markanın müşterileri için büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

EKONOMİK KRİZ SEKTÖRÜ SERT ETKİLEDİ

Sevenhill’in iflası, Türkiye’deki ekonomik krizin hazır giyim sektörü üzerindeki etkilerini gösterdi. Artan maliyetler, daralan perakende piyasası ve finansman sıkıntıları, markanın sonunu getiren temel faktörler arasında yer aldı.