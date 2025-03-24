Kocaeli'nin Lastik Devi Üretimi Durduruyor
Kocaeli’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmit fabrikasında üretimi geçici olarak durduracağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiriye göre, üretime ara verilmesinin nedeni fabrikada gerçekleştirilecek bakım çalışmaları olarak gösterildi.
ÜRETİM DURDURMA TARİHLERİ
26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan
4 Nisan 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar
Şirketten yapılan açıklamada, bakım çalışmaları kapsamında üretimin belirlenen tarihler arasında geçici olarak durdurulacağı ifade edildi. Bu süreçte fabrikadaki bakım ve yenileme faaliyetlerinin tamamlanması planlanıyor.
AKSARAY FABRİKASINDA ÜRETİM DEVAM EDECEK
Brisa, İzmit fabrikasındaki duruş süresince Aksaray fabrikasında üretimin kesintisiz olarak süreceğini belirtti. Şirket, bu sayede üretim kapasitesinin korunarak müşteri taleplerinin karşılanmaya devam edeceğini vurguladı.