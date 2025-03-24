Kocaeli'nin Lastik Devi Üretimi Durduruyor

ÜRETİM DURDURMA TARİHLERİ

26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan

4 Nisan 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar

Şirketten yapılan açıklamada, bakım çalışmaları kapsamında üretimin belirlenen tarihler arasında geçici olarak durdurulacağı ifade edildi. Bu süreçte fabrikadaki bakım ve yenileme faaliyetlerinin tamamlanması planlanıyor.