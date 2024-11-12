Koç Holding'ten Flaş Hamle: Türkiye'ye Getirecek
Koç Holding bünyesinde bulunan Otokar, Tunland G7 ile birlikte pick-up segmentinde yeni bir soluk getiriyor. Aracın, Türkiye'deki pick-up tutkunları tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticari araç ailesine yeni bir üye ekleyerek pick-up segmentine iddialı bir giriş yaptı. Çinli Foton markasının güçlü ve dayanıklı modeli Tunland G7, Otokar güvencesiyle Türkiye yollarına çıktı.
Foton ile kamyon segmentinde başarılı bir iş birliği yürüten Otokar, bu deneyimini pick-up pazarına taşıyarak Tunland G7'yi Türkiye'ye getirdi. Hem şehir içindeki günlük kullanımlarda hem de zorlu arazi koşullarında üstün performans sunan araç, geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle dikkat çekiyor.
UZUN YOLCULUKLARDA BÜYÜK RAHATLIK
Tunland G7, modern teknolojileriyle donatılmış bir iç mekana sahip. İklim kontrollü dijital klima, 360 derece görüş kamerası, kablosuz multimedya sistemi ve geniş LCD ekran gibi özellikler, sürücüye konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Elektrikli ayarlanabilir deri koltuklar ise uzun yolculuklarda bile rahatlık sağlıyor.
Araç, 2.0 litrelik Aucan motor ile donatılmış ve 119 kW (162 PS) güç üretiyor. 4x4 çekiş sistemi ve gelişmiş arazi kabiliyeti sayesinde zorlu parkurları kolaylıkla aşabiliyor. 5+1 manuel veya 8+1 otomatik şanzıman seçenekleri, sürücülerin tercihlerine uygun bir sürüş deneyimi sunuyor