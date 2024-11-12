Koç Holding'ten Flaş Hamle: Türkiye'ye Getirecek

Foton ile kamyon segmentinde başarılı bir iş birliği yürüten Otokar, bu deneyimini pick-up pazarına taşıyarak Tunland G7'yi Türkiye'ye getirdi. Hem şehir içindeki günlük kullanımlarda hem de zorlu arazi koşullarında üstün performans sunan araç, geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle dikkat çekiyor.