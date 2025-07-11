Koç Holding'ten Dev Hamle! Milyarlık Yatırım Yapacak
Koç Holding, geleneksel ve sağlık alanlarındaki yatırımlarının ardından rotasını kripto para sektörüne çevirdi. Grubun iştiraklerinden Yapı ve Kredi Bankası, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, kripto varlık alım satım platformu kurma kararı aldıklarını duyurdu. Yeni girişimin, Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. çatısı altında hayata geçirilmesi planlanıyor.
Kaynak: Sözcü
Son dönemde sağlık alanında gerçekleştirdiği satın almalarla dikkat çeken Koç Grubu, bu kez dijital varlık piyasasında pozisyon alıyor. Antalya’da faaliyet gösteren 7 özel hastaneyi bünyesine katmasının ardından, kasım ayında kök hücre ve doku teknolojileri alanında hizmet veren Stembio'nun çoğunluk hisselerini de devralan Koç Holding, yatırım çeşitliliğini artırarak dijital ekonomiye adım attı.
SERMAYE ARTIŞIYLA YENİ BİR YATIRIM
Yapı ve Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada, yeni kripto para borsası için Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.’nin sermayesinin artırılacağı belirtildi. Banka, bu kapsamda 1 milyar 185 milyon TL’ye kadar sermaye artırımına katılacak. Sermaye artışının 26 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla; Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.’nin 26 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak olan toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına Bankamızın katılmasına ve gerekli her türlü başvuru ve işlemin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.”
YENİ NESİL FİNANSAL TEKNOLOJİYE ODAK
Koç Holding’in bu hamlesi, Türkiye'de kripto para sektörünün kurumsal ölçekte giderek daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Geleneksel bankacılıkla dijital varlık piyasası arasında köprü kurmaya hazırlanan Yapı Kredi, bu yatırımıyla hem sektörde öncü olmayı hem de dijital dönüşümde liderlik konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Sürece ilişkin gelişmelerin yatırımcılarla düzenli olarak paylaşılacağı bildirildi.