Koç Holding'te Çifte Mutluluk: Hisseler Fırladı
Koç Holding, İstanbul Havalimanı'na yönelik jet yakıtı ihalesini kazandı. İhaleyi kazanmasının ardından Tüpraş'ın hisseleri arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç ailesine ait olan ve Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na jet yakıtı sağlama ihalelerini kazandı. Koç Holding Tüpraş (TUPRS), ihale sonucunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Böylece TFS Akaryakıt Hizmetleri'nin bu ihalede 5 yıl vadeli yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı sağlama hakkı almış oldu. Şirket, 1 Ocak 2025 itibarıyla yakıt satışlarına ilişkin görünümlerini belirtti.
HİSSELER DEĞER KAZANDI
İhalenin sonuçlanması, Tüpraş hislerinde pozitif bir etki yarattı. Hisseler yüzde 1,03 oranında artarak 147,60 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.