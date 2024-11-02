Koç Holding'te Çifte Mutluluk: Hisseler Fırladı

Böylece TFS Akaryakıt Hizmetleri'nin bu ihalede 5 yıl vadeli yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı sağlama hakkı almış oldu. Şirket, 1 Ocak 2025 itibarıyla yakıt satışlarına ilişkin görünümlerini belirtti.