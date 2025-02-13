Koç Holding'in Tofaşı'ndan Yıkan Gelişme! Düşüşü Sert Oldu
Koç Holding ve Stellantis'in eşit hissedarı olduğu TOFAŞ, 2024 yılı konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, küresel otomotiv pazarındaki daralmadan etkilenerek, yılın son çeyreğinde 121 milyon TL net zarar açıkladı. Yıllık bazda ise net kâr, bir önceki yıla göre yüzde 76 azalarak 5,2 milyon TL'ye geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
TOFAŞ'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılında şirketin net kârı 5,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 76'lık bir düşüşe işaret ediyor. Şirket, kârlılıktaki düşüşün temel nedenlerini "iç piyasadaki artan rekabet, düşük kapasite kullanım oranı ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkileri" olarak sıraladı.
SATIŞ GELİRLERİNDE YÜZDE 37,7 GERİLEME
TOFAŞ'ın 2024 yılı satış gelirleri, yıllık bazda yüzde 37,7 azalarak 120,2 milyar TL'ye düştü. Satış gelirlerindeki bu düşüşte, adet bazındaki daralma önemli bir rol oynadı. Brüt kâr marjı ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşirken, bu oran 2023 yılında yüzde 18,1 seviyesindeydi.
ÜRETİM VE İHRACATTA DARALMA
Şirketin satış hacimleri, 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 44 düşüşle 40.000 adede, yıllık bazda ise yüzde 33'lük bir gerilemeyle 174.000 adede geriledi. İhracat hacmi de yıllık bazda yüzde 45 azalarak 33.600 adet olarak kaydedildi. TOFAŞ, ihracattaki düşüşü "yeni ürün geçiş süreci, Fiorino üretiminin sona ermesi ve Kuzey Afrika pazarındaki regülasyon sorunları" ile açıkladı.
İHRACATTA TOPARLANMA UMUDU
TOFAŞ, 2025 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Şirket, yurtiçi hafif araç pazarında daralma öngörürken, ihracatta ise toparlanma bekliyor. 2024 yılında 1,24 milyon adet olarak gerçekleşen toplam satışların, 2025'te 0,9 – 1,1 milyon adet aralığına gerilemesi öngörülüyor.
Yurtiçi pazar satışlarında da düşüş beklentisi devam ediyor. 2024'te 143.700 adet olan satışların, 2025'te 110.000 – 130.000 adet aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna karşılık, ihracat hacminin 70.000 – 90.000 adet aralığına yükselmesi öngörülüyor. Küresel ekonomideki toparlanma ve faiz indirimlerinin etkisiyle, ihracat kanallarının yeniden açılması TOFAŞ için umut vaat ediyor.
KOÇ HOLDİNG'İN AMİRAL GEMİSİNDE ZORLU DÖNEM
Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in yüzde 37,8'lik hissesine sahip olduğu TOFAŞ, küresel otomotiv pazarındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki rekabet nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Şirketin, 2025 yılında ihracat odaklı bir toparlanma stratejisi izleyerek kârlılığını artırması hedefleniyor. Ancak, yurtiçi pazarın daralma eğilimi devam ederken, TOFAŞ'ın önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.