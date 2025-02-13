Koç Holding'in Tofaşı'ndan Yıkan Gelişme! Düşüşü Sert Oldu

SATIŞ GELİRLERİNDE YÜZDE 37,7 GERİLEME

TOFAŞ'ın 2024 yılı satış gelirleri, yıllık bazda yüzde 37,7 azalarak 120,2 milyar TL'ye düştü. Satış gelirlerindeki bu düşüşte, adet bazındaki daralma önemli bir rol oynadı. Brüt kâr marjı ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşirken, bu oran 2023 yılında yüzde 18,1 seviyesindeydi.

ÜRETİM VE İHRACATTA DARALMA

Şirketin satış hacimleri, 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 44 düşüşle 40.000 adede, yıllık bazda ise yüzde 33'lük bir gerilemeyle 174.000 adede geriledi. İhracat hacmi de yıllık bazda yüzde 45 azalarak 33.600 adet olarak kaydedildi. TOFAŞ, ihracattaki düşüşü "yeni ürün geçiş süreci, Fiorino üretiminin sona ermesi ve Kuzey Afrika pazarındaki regülasyon sorunları" ile açıkladı.