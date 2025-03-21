Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Otosan, Kocaeli’de gerçekleştireceği liman genişletme projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini tamamladı. Şirketin Başiskele’de hayata geçirmeyi planladığı proje için beklenen karar çıktı. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ford Otosan’ın liman projesine ‘ÇED Olumlu’ kararı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Üretim kapasitesini artıran Ford Otosan, lojistik faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Başiskele’deki limanını genişletmek için geçtiğimiz yılın mayıs ayında başvuru yapmıştı. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3 milyar 129 milyon liralık yatırım için onay verildi.
BAKANLIK RAPORU TAMAMLADI
Bakanlığa sunulan ÇED raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, proje için ‘Olumlu’ kararı verildiği açıklandı. ÇED Yönetmeliği gereği, halkın görüşleri de dikkate alınarak verilen kararın Kocaeli Valiliği tarafından duyurulması gerektiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, projenin yürürlüğe girmesi için Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun hareket edilmesi, gerekli izinlerin alınması gerektiği ifade edildi.
Ford Otosan, yeni yatırımla birlikte bölgedeki lojistik altyapısını güçlendirmeyi ve üretim kapasitesini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.