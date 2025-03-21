Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak

Üretim kapasitesini artıran Ford Otosan, lojistik faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Başiskele’deki limanını genişletmek için geçtiğimiz yılın mayıs ayında başvuru yapmıştı. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3 milyar 129 milyon liralık yatırım için onay verildi.