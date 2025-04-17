Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi konumundaki Tüpraş, yılın başında ara verdiği Rus Ural ham petrolü ithalatını yeniden başlattı. Alım kararında, Ural petrolünün fiyatının Batılı ülkeler tarafından belirlenen tavan fiyat sınırının altına gerilemesi etkili oldu. Fiyatlar, bu ay başında 2023’ten bu yana en düşük seviyelere kadar düşmüştü.