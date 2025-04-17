Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk
Koç Holding'in enerji sektöründeki iştiraki Tüpraş, Rusya'dan ham petrol ithalatına iki aylık bir aranın ardından yeniden başladı. ABD tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle durdurulan alımlar, Rus petrolünün fiyatında yaşanan düşüş sonrası yeniden gündeme alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi konumundaki Tüpraş, yılın başında ara verdiği Rus Ural ham petrolü ithalatını yeniden başlattı. Alım kararında, Ural petrolünün fiyatının Batılı ülkeler tarafından belirlenen tavan fiyat sınırının altına gerilemesi etkili oldu. Fiyatlar, bu ay başında 2023’ten bu yana en düşük seviyelere kadar düşmüştü.
2022’DEN BU YANA RUS PETROLÜ EN BÜYÜK PAYDA
Tüpraş, 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, Rus ham petrolünün önde gelen ithalatçılarından biri haline gelmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde Türkiye’nin toplam ham petrol ithalatının yüzde 65’i Rusya kaynaklı oldu.
SON SEVKİYAT ŞUBAT’TA GERÇEKLEŞTİ
Tüpraş’ın Rusya’dan son petrol sevkiyatını şubat ayında aldığı belirtildi. Şirketin Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürü Levent Bayar, şubat ayında Reuters’a yaptığı açıklamada, “Uygulanan son yaptırımlarla birlikte Ural alımını durdurduk. Son kargoları şubat ayında teslim alacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Bu kararda, ABD’nin Rus enerji şirketleri ve bu şirketlerin petrolünü taşıyan tankerleri hedef alan 10 Ocak tarihli yeni yaptırım kararlarının etkili olduğu kaydedilmişti.