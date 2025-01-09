Koç Holding'in Başkanı Rahmi Koç'a Büyük Kutlama: Saatlerce Ayakta Alkışlandı
Koç Holding'in Başkanı Rahmi Koç'un en mutlu günü! Koç, Ankara'daki özel bir törenle "Seymenbaşı" ilan edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç, Ankara'da düzenlenen özel bir törenle "Seymenbaşı" unvanına layık görüldü. Bu anlamlı etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok önemli isim katıldı.
Ankara'nın köklü ailelerinden birine mensup olan ve başkentte dünyaya gelen Rahmi Koç, bu özel unvanla şehirle olan bağlarını daha da güçlendirdi. Seymen kültürünün Ankara'nın kimliğine olan etkisi göz önüne alındığında, Koç'un bu unvana layık görülmesi büyük bir anlam taşıyor.
SEYMENLİK NEDİR?
Seymenlik, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir gelenektir. Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan Türkmenlerin oluşturduğu askeri bir teşkilat olan seymenler, devlete asker yetiştirmekle görevliydiler. Seymenler, aynı zamanda bölgenin güvenliğini sağlamak ve yerleşim yerlerini korumakla da yükümlüydüler..